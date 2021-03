Corona Capital GDL: organizadores confirman que todavía no hay fecha

Después de la información que circuló el día de ayer en las redes sociales sobre la fecha del Corona Capital GDL 2021, los organizadores del festival emitieron un comunicado para esclarecer los rumores.

A través de un comunicado señalaron que el #CCapidalGDL todavía no tiene fecha definida, por lo que está en pausa la organización del evento sin embargo se realizará cuando obtengan autorización por parte del gobierno.

"Nuestra prioridad es y seguirá siendo la salud de los fans, músicos y staff", informaron.

Para finalizar, apuntaron que "próximamente estaremos dando a conocer mayores detalles sobre el cartel y las fechas".

Filtran Cartel

El día de ayer se filtró el supuesto catel de la edición 2021 del Corona Capital GDL, donde The Strokes, The Flaming Lips, Kings of Leon y The Hives aparecen como las bandas principales.

Según la imagen que circuló el festival se realizaría el 25 y 26 de septiembre en Valle VFG, en Tlajomulco.

Miami Horror, Kamasi Washington, Omar Appolo, X- Ambassador, Whitney, The Midnight, Cass Maccombs, Loyal Lobos, Savoir Adore, Julia Holter; Chet Faker, Jake Bugg, Sofi Tukker, The Drums, Smash Mouth, Young the Giant, Anna of the North, Digitalism y Gabriel Garzón completan el line-up.

