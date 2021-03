Después de que se filtrara en las redes sociales el cartel de las bandas que estarán en la próxima edición del Corona Capital GDL, la productora Ocesa confirmó con EL INFORMADOR que dicha información es falsa.

Aunque Smash Mouth, una de las bandas que estarían presentes compartió en Twitter la imagen del festival, la empresa señaló que hasta la fecha no tienen nada programado.

Tras el anuncio #CCapitalGDL se hizo tendencia en redes sociales.

Según la imagen que circuló la tarde de este martes, el Corona Capital GDL 2021 se realizaría el 25 y 26 de septiembre en Valle VFG, en Tlajomulco.

The Strokes, The Flaming Lips, Miami Horror, Kamasi Washington, Omar Appolo, X- Ambassador, Whitney, The Midnight, Cass Maccombs, Loyal Lobos, Savoir Adore y Julia Holter serían las bandas que participarían el primer día del festival.

El segundo día lo integran Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Sofi Tukker, The Drums, Smash Mouth, Ypung the Giant, Anna of the North, Digitalism y Gabriel Garzón.

Los boletos saldrían a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster.