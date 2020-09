Consuelo Duval da positivo a coronavirus: "Mi mundo se desbarató"

Consuelo Duval sintió que su mundo se derrumbó cuando su prueba de COVID-19 le salió positiva, según palabras de la propia comediante en sus redes.

No tuve nada más que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio

"Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo”, escribió la actriz.

"Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada más que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy, la ansiedad ha sido reemplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabr*nadas. Estoy a siete días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desm*dre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERIT*S que son lo más importante en mi vida", añadió.

AC