Lamentablemente en México todos los días miles de mujeres son agredidas físicamente y verbalmente por hombres, una situación que hace que ellas no puedan sentirse seguras por temor a que les pase algo.

Esto también sucede con las mujeres en el mundo del espectáculo, una de ellas que pasó por esto fue la actriz Consuelo Duval, quien vivió un momento incómodo junto a su hijo en un supermercado, luego de que un hombre la agredió mientras ella se encontraba en ese lugar.

Durante el programa "Netas Divinas", en el cual forma parte del equipo de conductoras, la actriz de la serie "La Familia P. Luche", contó que ella su hijo llegaron al supermercado y al momento querer agarrar un carrito para poner las cosas un hombre llegó y la empujo

"Algo pasó que se me atraviesa un hombre por el carrito y me empuja", dijo.

Ante esto, la también conductora le pidió disculpas.

La actriz recordó que la situación le provocó nervios debido a que no quería que su hijo se percatara de lo que estaba pasando. Michel estaba sólo a unos cuantos pasos de ella.

"Y entonces no entendía yo por qué traía tanto tiro conmigo", agregó repitiendo los mismos gestos.

Consuelo no se quedó callada, ya que se acercó al hombre y le dijo: "Ya párale, hijo de pu…, así quedito y al oído, 'párale porque no vengo solita'". Pese a la advertencia el hombre seguía con la misma actitud, pero sin emitir una sola palabra, únicamente a través del lenguaje corporal.

También dijo que posiblemente se trataba del chofer de alguna familia debido a que llegaba una mujer para darle las compras. Además externó que la actitud del desconocido era amenazante porque la miraba con coraje.

"Eran amenazas con la mirada de… te voy a pu…", aunque la actriz le hizo frente dijo sentirse en peligro.

"Me quedé sumisamente callada, yo que soy una peleonera, por proteger a mi hijo". El comentario que fue aplaudido por sus compañeras durante la transmisión.

Duval se planteó el suceso en un momento donde ella hubiera estado sola porque no sabría cómo reaccionar y aunque se trató de un momento tenso, las risas estallaron cuando externó que el hombre le hacía señas de que la iba a jalonear del cabello.

"Me hacía también como que me iba a enterrar un cuchillo o me iba a jalar el cabello", dijo ella misma riéndose, lo que provocó las preguntas de sus compañeras de por qué la historia les causaba tanta gracia y llegaron a la conclusión de que era la forma en que Duval contó el momento.

"Pero no nos dejemos, aún las señas son violencia", concluyó, también declaró que en un momento sí pensó en decirle a su hijo, pero no lo llevó a cabo.

MF