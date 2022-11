Aprovechar el camino que las mujeres abrieron en la música rompiendo estereotipos y luchando por fortalecer su voz, es el propósito con el que Nicki Nicole mantiene la consolidación de su carrera, y aunque reconoce que hoy es una de las exponentes urbanas más mediáticas, anota que no se siente en los cuernos de la Luna, y por el contrario, destaca el compromiso que tiene por seguir aprendiendo.

Bajo esta consigna es que Nicki Nicole retoma los escenarios con una gira internacional que ya le permitió triunfar en su natal Argentina, y ahora visualiza replicar este desafío en México, en donde se reencontrará por primera vez en solitario con sus fans el próximo 19 de noviembre en Guanamor Teatro Studio en Guadalajara, como antesala de los shows que también tiene proyectados en el Auditorio BB y el Coca-Cola Flow Fest, en Ciudad de México, antes de finalizar el mes.

“Todos mi colegas artistas, antes de que yo llegara a México me decían que del público me iba a enamorar, porque son realmente la mejor audiencia, la gente se entrega, disfruta, no se limitan en los shows a no cantar o no bailar, lo dan todo, se entregan al 100 por ciento”, expresa.

“Estuve en muchos festivales de México, pero nunca pude dar mi show propio y siento que será muy importante, muy lindo”.

Nicki Nicole anota que si bien en México ya tiene camino recorrido, promete que su concierto será una genuina “marea de emociones” y fiesta al máximo con un repertorio que se las ingeniará para acomodar éxitos que marcaron el inicio de su trayectoria, como “Colocao”, que a la fecha suma más de 145 millones de reproducciones en YouTube.

También revela que su visita a Guadalajara servirá como marco para presentar nuevos duetos, entre ellos “Grillz”, con el rapero mexicano Alemán, tema que tendrá su estreno oficial el 4 de noviembre.

“Es un show que lo hacemos desde lo íntimo, desde conectar con cada persona que está presente, tenemos más tiempo para cantar todas las canciones, me gusta hacer un equilibrio con cada álbum, poder tener las fases en las que conecto con las baladas, después subir al reggaetón, va estar bueno mostrar esa versatilidad, muchas sorpresas”.

Sobre el dueto “Grillz” con Alemán, Nicki Nicole recuerda que desde hace dos años la canción se trabajó, pero nuevamente la pandemia impidió el estreno. Ahora considera que “es el momento perfecto, porque yo evolucioné muchísimo musicalmente en todo este tiempo y siento que le di un aporte a ‘Grillz’ que mi yo de hace dos años no se lo podría haber dado”, y promete que si la agenda lo permite, tendrá a Alemán como invitado.

Un sueño cumplido

La argentina resalta que este ha sido por mucho uno de los años más frenéticos de su trayectoria, no solo por las colaboraciones que suma junto a estrellas como Camilo o Bizarrap, sino también por tener triple nominación en el Grammy Latino con “Pa mis muchachas” como Mejor grabación, Canción y Fusión urbana del año. Este es un tema que sonó junto a Becky G, Nathy Peluso y Christina Aguilera.

“Estamos muy contentas de lo que se dio como mujeres apoyándonos en la música, lo que hay detrás de la canción es una admiración mutua de todas, aprendí muchísimo de ellas, es un orgullo, y si llegamos a ganar el Grammy vamos a estar festejando y si no es así también será”.

Asiste

Un show sensacional

Nicki Nicole se presentará en concierto el próximo 19 de noviembre a las 21:00 horas, en Guanamor Teatro Studio, foro enclavado en Av. Parres Arias y Periférico (núcleo Calle 2), en Zapopan. Más información en https://guanamorteatrostudio.co/.

CT