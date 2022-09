Brindar un espacio distinto, pero igual de profesional a la oferta de recintos artísticos que dan vida a la cartelera de entretenimiento en la metrópoli tapatía, fue el principal interés de Jesús González Weeks para fundar el Foro Independencia, que tras realizar más de dos mil 800 eventos, celebra su octavo aniversario como uno de los escenarios más representativos de la escena underground para los tapatíos.

Alistando los últimos detalles para la fiesta de celebración que el Foro Independencia ofrecerá gratuitamente el próximo sábado 24 de septiembre, Jesús González Weeks hace un repaso sobre los retos que este recinto -ubicado en la calle Epigmenio Ibarra 66, en la zona Centro de Guadalajara- ha enfrentado para posicionarse como un espacio alternativo en donde prácticamente todo tipo de disciplinas creativas y géneros musicales encuentran cobijo.

“Fue una casualidad encontrarnos el lugar, no tenía pensado hacer algo así, pero en ese momento se me prendió el foco y era un sueño que siempre había tenido”, refiere Jesús González, al recordar cómo su vinculación a la escena sonora, organizando algunos eventos y siendo músico de diversas bandas y mánager de exponentes como No Tiene La Vaca, HUGO, Cruda Mata y Los Malavibra, lo animaron a explorar una nueva faceta.

“Creemos que nos hemos vuelto un punto de referencia en Guadalajara, sobre todo porque hemos dado espacio a muchos exponentes que no tenían tanta cabida en otros lugares, que los trataran de una manera profesional. Nosotros quisimos llevar el underground, a las bandas, al profesionalismo con el que veníamos trabajando en nuestras carreras”, explica.

Weeks destaca que la identidad con la que se creó el Foro Independencia se ha mantenido intacta y lo que sí ha cambiado es la experiencia de trabajar el recinto.

“Siempre fue pensar en un lugar donde la gente se sintiera libre, identificada, aquí entra cualquier tipo de persona. Hemos tenido de todo, rap, trap, hip-hop, metal, black metal, heavy metal, trash, punk, indie, reggae, ska. Sí hemos abarcado toda la parte alternativa, no hemos tenido regional mexicano, pero también hemos impulsado teatro, exposiciones, bazares, de todo en ocho años”.

Ante las adversidades

El camino del Foro Independencia está colmado de aprendizaje, indica Jesús González, al recordar cómo desde el inicio como administradores del recinto sobrepasaron el presupuesto planteado para formar su cartelera o cómo establecer su dinámica de trabajo para poder tener una buena comunicación entre las bandas y promotores, pero sin lugar a dudas, parar sus actividades durante dos años por la pandemia de la COVID-19 fue uno de los principales desafíos, sin embargo, tras retomar la marcha este 2022, ha sido uno de los años más movidos para el Foro Independencia con 56 eventos aún en puerta para cerrar el último trimestre del año.

“La pandemia pegó duro, fue muy fuerte y complicado, pero a partir de este año todo ha tomado un buen cause, hemos tenido muchísimo trabajo, realmente estamos al 95% de tener lleno todo el año”.

Resaltando la estructura y equipamiento que el Foro Independencia (para 600 asistentes) ha consolidado en su historia, habilitando también el Anexo Independencia (para 300 asistentes), Weeks recuerda con orgullo la diversidad de exponentes locales, nacionales e internacionales que han transitado por el escenario, como: C. Tangana, Biohazard, La Barranca, Face To Face, Santa Fe Klan, Todos Tus Muertos, Allison, Brujería, Torreblanca, Gera Mx, Troker, Technicolor Fabrics, Chico Trujillo, Gustavo Cordera, Carla Morrison, Boom Boom Kid, Ms. Nina, Mcklopedia, This Will Destroy You, Basement y Deafheaven, entre otros.

“Tenemos muchos shows, algunos que aún no se pueden anunciar, pero hasta finales de diciembre tenemos 56 shows agendados. No sé cuántos hemos tenido en todos estos años, pero fácil pasamos los dos mil 800 y este año pasaremos más de 180. Al principio aspirábamos a tener los fines de semana llenos, pero después de los tres años ya con el Anexo Independencia nos dio pie a tener dos shows al mismo tiempo, eso multiplicó lo que podemos hacer”.

Jesús González Weeks, el fundador del Foro Independencia. ESPECIAL

Únete al festejo

El sábado 24 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, Foro Independencia dará inicio a su fiesta de celebración por su octavo aniversario, teniendo entre sus invitados estelares a Sonido Pantano, Paco Navarrete (Set Bar Calavera), DJ kamikaze y DJ Chorevil, quienes serán los responsable de amenizar la reunión que será de acceso gratuito para el público.

Jesús González Weeks, fundador y director del Foro Independencia explica que para ingresar a la fiesta será necesario presentar la pulsera de conmemoración que mediante sus redes sociales podrán solicitar, de igual forma en las instalaciones del recinto en horario de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, además de que diversas radiodifusoras y aliadas al Foro Independencia también estarán generando dinámicas para repartir gratuitamente los pases.

Más información en: Facebook.com/foroindependencia.

CT