Con un disco lleno de sonidos personales, emociones y ganas de dejar huella, es que la cantante mexicana Silvana Estrada alista la gira para presentar “Vendrán suaves lluvias”, del que se desprende el sencillo “Dime”.

El tour, que llegará a Guadalajara y otras ciudades de México, Estados Unidos y Europa, permitirá presentar su nueva producción, misma que se pondrá a la venta a partir del próximo 17 de octubre.

Silvana Estrada se presentará el próximo 23 de enero de 2026 en el Teatro Diana. Antes visitará ciudades como Bogotá (Colombia), Madrid (España), Munich (Alemania), Praga (República Checa), Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos).

La canción “Dime” llega acompañada de un video (grabado en la Ciudad de México), que contará con arreglos orquestales del compositor nominado al Oscar Owen Pallett.

Autoproducida y escrita por ella misma, como el resto de su placa sonora, “Dime” -explica Silvana- le abre paso al enojo y lo deja ser para salir a otra realidad, ver con claridad el propio dolor o la propia decepción: “Es una canción que nació de un momento de mucho enojo, del impulso de salvarme de una situación incómoda. Creo que mucho del ejercicio de hacer canciones tiene que ver con hacerse cargo de la propia vida y sus situaciones”.

El disco “Vendrán suaves lluvias” fue grabado entre Montreal, Barcelona y la Ciudad de México. Es el sucesor del álbum “Marchita”, y del EP “Abrazo”. Algunas de las canciones de su nuevo proyecto nacieron durante la pandemia, mientras que el resto han surgido en meses recientes.

El hilo entre todas es la búsqueda de Silvana por reencontrarse consigo misma y su energía vital, luego de una pérdida personal muy fuerte, una lesión traumática en la columna vertebral y sesiones iniciales de grabación infructuosas.

“Cuando encontré ese espacio de nuevo”, dice Estrada, “me quedó claro que yo era la única persona capaz de producir este álbum. Toda la experiencia fue como un renacimiento, donde superé tanta pérdida y dolor y luego salí con una nueva comprensión de cómo afrontar la realidad con gracia y esperanza”.

CT