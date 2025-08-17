Domingo, 17 de Agosto 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas”

Para quienes les gusta apoyar el cine mexicano contemporáneo está la película Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas" ya está en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La tercera película de Mirreyes vs. Godínez llega a la cartelera de cine de la ciudad con la película Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas.

Ahora, la trama sigue a Genaro y Mich junto con el equipo de la empresa, quienes se embarcan en el viaje más loco de sus vidas ¡Hasta Las Vegas! Para conseguir la firma de un contrato.

Lo que comienza como un simple viaje de negocios pronto se convierte en una avalancha de situaciones descabelladas, porque en Las Vegas la única constante es la sorpresa.

¿Podrán salvar la empresa y regresar con la ansiada firma? Prepárate para una comedia en la que se ponen a prueba las habilidades laborales, sino también el amor y la amistad, en una aventura donde todo está en juego.

Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas

De Chava Cartas.

Con Regina Blandón, Daniel Tovar, Diana Bovio, Christián Vázquez, Michelle Rodríguez, Alejandro de Marino, Roberto Aguire.

México, 2025.

