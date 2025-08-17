La tercera película de Mirreyes vs. Godínez llega a la cartelera de cine de la ciudad con la película Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas.

Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Ahora, la trama sigue a Genaro y Mich junto con el equipo de la empresa, quienes se embarcan en el viaje más loco de sus vidas ¡Hasta Las Vegas! Para conseguir la firma de un contrato.

Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Lo que comienza como un simple viaje de negocios pronto se convierte en una avalancha de situaciones descabelladas, porque en Las Vegas la única constante es la sorpresa.

Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas. ESPECIAL/VIDEOCINE.

¿Podrán salvar la empresa y regresar con la ansiada firma? Prepárate para una comedia en la que se ponen a prueba las habilidades laborales, sino también el amor y la amistad, en una aventura donde todo está en juego.

Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas

De Chava Cartas.

Con Regina Blandón, Daniel Tovar, Diana Bovio, Christián Vázquez, Michelle Rodríguez, Alejandro de Marino, Roberto Aguire.

México, 2025.

XM