El tequila, bebida nacional por excelencia, se consolida durante las Fiestas Patrias como uno de los destilados más consumidos en México y el mundo. Más allá de su sabor, esta bebida representa un emblema de identidad, cultura y tradición mexicana, y su presencia en celebraciones patrias refuerza su papel como símbolo del país.

Reconocido como la primera Denominación de Origen de México, el tequila ha trascendido fronteras y se ha convertido en ejemplo de calidad, tradición y cumplimiento normativo. De acuerdo con datos del Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT), actualmente existen 3,211 marcas de tequila registradas, vinculadas a 213 productores autorizados, lo que refleja su diversidad y versatilidad para acompañar la gastronomía mexicana.

“De esta agroindustria tequilera dependen más de 100 mil familias. Hoy el tequila es un producto que se comercializa en más de 120 países y, por supuesto, está sujeto a un cumplimiento muy minucioso: certificación, inspección y análisis de todo el tequila que se produce y se comercializa. Esta actividad la lleva a cabo el Consejo Regulador del Tequila”, comentó María Bertha Becerra, responsable de Aseguramiento de Producto Terminado en el CRT.

El tequila se produce desde los campos de agave azul, pasando por destilerías, envasadoras y centros de distribución, en cada etapa intervienen miles de manos mexicanas que aportan tradición, conocimiento y pasión. La bebida se distingue por su trazabilidad, asegurando que cada botella cumpla con los estándares de calidad y autenticidad que la han posicionado a nivel mundial.

Existen cinco clases de tequila: Blanco, Joven, Reposado, Añejo y Extra Añejo, y dos categorías principales: Tequila y Tequila 100% de Agave, explicó Becerra. Esta diversidad permite que la bebida se adapte a distintos gustos y ocasiones, reforzando su protagonismo en celebraciones y su capacidad de complementar platillos de la gastronomía mexicana.

Desde 1994, el CRT realiza inspecciones exhaustivas en cada etapa de la producción de tequila, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI2012, lo que convierte al tequila en una de las bebidas alcohólicas más reguladas del mundo. Esta rigurosidad asegura que cada botella que llega a los consumidores sea sinónimo de calidad, autenticidad y orgullo mexicano.

Durante las Fiestas Patrias, el consumo de tequila tiende a incrementarse, consolidando su lugar como acompañante indispensable de comidas típicas, celebraciones y brindis patrióticos. Más allá del consumo, su presencia simboliza la riqueza cultural de México y la dedicación de miles de familias que participan en la cadena de producción.

En un contexto de globalización y reconocimiento internacional, el tequila no solo representa una bebida, sino un elemento de identidad que proyecta la tradición mexicana en cada sorbo. Su demanda creciente, especialmente en mercados internacionales, reafirma su posición como un producto emblemático que combina herencia cultural, calidad y cumplimiento normativo, haciendo del tequila un orgullo nacional durante todo el año, y particularmente durante las celebraciones patrias.

Producción protegida

El tequila se elabora exclusivamente a partir del Agave Tequilana Weber variedad azul, planta que requiere condiciones específicas de suelo y clima para su óptimo crecimiento.

La Denominación de Origen Tequila (DOT) protege la producción y garantiza que solo los productos elaborados en zonas autorizadas puedan llevar este nombre, asegurando autenticidad y calidad.

La región protegida comprende 181 municipios distribuidos en cinco estados de México:

Jalisco: 125 municipios, donde se concentra la mayor parte de la producción y tradición tequilera.

Michoacán: 30 municipios, con plantaciones que contribuyen al abastecimiento regional y a la diversidad de agave.

Tamaulipas: 11 municipios, con producción más limitada pero cumpliendo los estándares de la denominación.

Nayarit: 8 municipios, aportando características propias de clima y suelo a la planta.

Guanajuato: 7 municipios, participando en la cadena de valor tequilera con cultivo y procesamiento local.

El proceso de cultivo del agave azul puede durar entre 6 y 10 años, dependiendo de factores climáticos y del tipo de suelo, lo que requiere planificación y paciencia por parte de los productores.

Una vez cosechado, el agave se cuece y fermenta para extraer sus azúcares naturales, que posteriormente se destilan para producir tequila puro o 100% de agave.

La denominación de origen establece normas estrictas sobre procedimientos de fermentación, destilación y envasado, protegiendo tanto la identidad de la bebida como la salud del consumidor.

Solo las bebidas producidas dentro de esta región autorizada pueden comercializarse bajo el nombre “tequila”, evitando falsificaciones y garantizando la trazabilidad del producto.

La DOT también protege a los productores frente a competencia desleal y promueve la conservación de técnicas tradicionales, al mismo tiempo que impulsa la modernización tecnológica en las destilerías.

La producción tequilera contribuye de manera significativa al desarrollo económico y social de las comunidades locales, generando empleo y manteniendo viva la cultura agrícola mexicana.

La combinación de suelo, clima y tradición convierte al tequila en una bebida única, reconocida internacionalmente y emblema del patrimonio cultural de México.

