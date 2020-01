Comienzan los Grammy con homenaje a Kobe Bryant

La 62 edición de los Grammy comenzó hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EU.) con una fiesta que quedó ensombrecida por el fallecimiento en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto y estrella angelina Kobe Bryant.

"Esta noche es para Kobe", dijo Lizzo antes de arrancar la actuación inaugural de la gala.

Alicia Keys es por segundo año consecutivo la presentadora de estos premios, cuya gala previa y alfombra roja estuvieron dominadas por los comentarios de tristeza y homenaje al fallecido exjugador de Los Angeles Lakers.

"Estamos aquí juntos, en la noche más grande de la música. Pero para ser honestos, estamos muy tristes ahora mismo", aseguró Keys nada más empezar la gala.

"Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdimos hoy a un héroe", añadió la cantante desde el Staples Center de Los Ángeles, que acoge hoy la 62 edición de los Grammy y que es, además, el estadio donde juegan Los Angeles Lakers, el equipo en el que Bryant se convirtió en una de las más grandes figuras de la historia de la NBA.

Keys resumió que todos en esta velada están "con el corazón roto" y pidió al público presente en los Grammy que guardara un momento de reflexión y recuerdo por esta desaparecida leyenda del baloncesto.

"Nunca, ni un millón de años, habríamos imaginado que tendríamos que empezar el show así", admitió la artista.

Posteriormente, Keys entonó a capela y junto a Boyz II Men una emotiva "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday".

"Te queremos, Kobe", cerró Keys antes de que la retransmisión televisiva de la gala apuntara a las camisetas retiradas de los Lakers en el Staples Center con los números 8 y 24 de Kobe Bryant.

El hecho de que el Staples Center, donde se celebran hoy los Grammy, sea además el estadio de Los Angeles Lakers contribuyó a que hoy se mezclara el ambiente de celebración de los galardones de la Academia de la Grabación con los lamentos y lágrimas de los fans de Bryant que se congregaron en los alrededores del recinto para recordar su figura.

En lo estrictamente musical, Lizzo cuenta con ocho candidaturas, seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza, son los principales favoritos para los Grammy.

Billie Eilish ("When We Fall Asleep, Where Do We Go?"); Lana del Rey ("Norman Fucking Rockwell!"); Ariana Grande ("thank u, next"); Bon Iver ("I,I"); H.E.R. ("I Used to Know Her"); Lil Nas X ("7"); Lizzo ("Cuz I Love You") y Vampire Weekend ("Father of the Bride") son los nominados en la categoría de álbum del año.

Por su parte, "Hey, Ma" de Bon Iver; "bad guy" de Billie Eilish; "7 rings" de Ariana Grande; "Hard Place" de H.E.R.; "Talk" de Khalid, "Old Town Road" de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Truth Hurts" de Lizzo y "Sunflower" de Post Malone & Swae Lee se disputarán el gramófono dorado a la grabación del año.

Además, "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga, "bad guy" de Billie Eilish, "Bring My Flowers Now" de Tanya Tucker, "Hard Place" de H.E.R., "Lover" de Taylor Swift, "Norman Fucking Rockwell!" de Lana del Rey, "Someone You Loved" de Lewis Capaldi y "Truth Hurts" de Lizzo figuran como aspirantes al premio a la canción del año.

Finalmente, la española Rosalía tratará de hacerse con el Grammy a mejor nuevo artista, un apartado en el que se enfrentará a Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola.

