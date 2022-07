Los amantes de los superhéroes, los videojuegos, la ciencia ficción, la fantasía, la acción y la animación se volverán a reunir del 21 al 24 de julio en San Diego, California para ser parte de la edición 2022 de la Comic-Con, la cual vuelve al formato de la presencial luego de los vaivenes de la pandemia, sin embargo, habrá medidas precautorias para evitar contagios, si te toca ir, no olvides tu cubrebocas.

En esta convención internacional, las plataformas y compañías más importantes comparten sus avances y sorpresas con las que buscarán captar la atención de la audiencia. Sí, plataformas como Marvel, HBO Max, Disney y Netflix, prometen grandes sorpresas. Pero previo a la jornada de actividades, también se resalta en diversos medios que durante las últimas horas del 20 de julio habrá noticias que darán de qué hablar.

Hay mucha expectativa por ver qué se puede revelar de importantes producciones como “Guardians of the Galaxy Vol.3”, “House of the Dragon”, “Black Adam”, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, “Black Panther: Wakanda Forever” y “Dragon Ball Super: Super Hero”, por ejemplo. Si bien este es un evento por y para la gente, hay quienes no tienen el dinero para viajar o simplemente no pudieron obtener un pase para dicha convención, si tú eres uno de ellos, no te preocupes, deberás estar pendiente de las publicaciones que hagan las empresas en sus propias redes sociales, incluida Twitch, la más utilizada por los geeks, o seguir la cobertura a través de los medios de comunicación especializados.

Y como éste es un evento global donde va gente de todas las partes del mundo, habrá presencia tapatía en la Comic-Con, el día domingo, 24 de julio, se presentará el proyecto de animación “Mozna”, el cual es impulsado por una empresa estadounidense pero con talento mexicano, como el monero Alejandro Ochoa. El panel llevará por nombre “Mozna teaching through animation”, se presentará a las 10:30 de la mañana en la convención.

Si quieres enterarte puntualmente de la agenda de la Comi-Con, no pierdas detalle en https://www.comic-con.org/cci/programming-schedule/, pero aquí te dejamos algunos de los eventos imperdibles día por día, todo en horario de San Diego (dos horas menos respecto a Guadalajara).

21 de julio

07:00 horas: Firma de autógrafos con Todd McFarlane, creador del personaje “Venom”, de las historietas de “Spider-Man”.

10:00 horas: Se emitirán los episodios 1 y 2 de “Harley Quinn”, a propósito de la llegada de la tercera temporada.

10:45 horas: Panel de “The Rookie” con los actores Nathan Fillion y Niecy Nash Betts.

13:30 horas: Panel de la serie nominada al Emmy, “Abbott Elementary”.

13:30 horas: Panel de Paramount: “Teen Wolf: The Movie” con el showrunner Jeff Davis y algunas estrellas del reparto.

14:15 horas: Panel con elenco y productores de la serie para Disney+, “National Treasure: Edge of History”.

14:15 horas: Panel de la serie de animación para Disney+, “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur”.

16:15 horas: Panel sobre “The Wheel of Time: Origins”, serie animada de Amazon Prime.

“Harley Quinn”. La animación alista el lanzamiento de su tercera temporada, cuyos dos primeros capítulos se emitirán en la Comic-Con. CORTESÍA/ Warner Bros

22 de julio

10:00 horas: Panel sobre “Smiling Friends” con Michael Cusack y Zach Hadel.

10:30 horas Panel sobre la precuela de “El señor de los anillos”, llamada “The Lord of the Rings: The Rings of Power”. Se espera a gran parte del elenco.

10:30 horas: Panel de “Tales of the Walking Dead”; presentarán el tráiler.

13:00 horas: Charla sobre la segunda temporada de “Primal” con Genndy Tartakovsky.

13:30 horas: Panel sobre la serie “Paper Girls” para Amazon Prime.

13:30 horas: Panel de “The Walking Dead”, con el elenco, productores y guionistas, será sobre la última temporada de la serie.

14:00 horas: Primer vistazo de “Rick and Morty: The Vindicators”.

14:15 horas: Panel sobre “Transformer: EarthSpark”, serie animada para Nickelodeon y Paramount.

15:00 horas: Panel del sitcom animado de TV, “Bob’s Burgers”.

16:30 horas: Panel de “Dragon Ball Super: Super Hero”.

17:00 horas: Panel de la serie animada “Archer”.

18:30 horas: Presentación de la película animada “Green Lantern: Beware My Power”; habrá sesión de preguntas y respuestas.

“Black adam”. El actor Dwayne Johnson protagoniza esta cinta, que mostrará a uno de los personajes más poderosos de los cómics ahora en la gran pantalla. CORTESÍA/ Warner Bros

23 de julio

10:15 horas: Evento de Warner Bros., donde se hablará de las películas “Black Adam” y “Shazam: Fury of the Gods”.

10:15 horas: Panel de “Evil”, proyecto de Paramount.

11:30 horas: Charla sobre la temporada 34 de “The Simpsons”.

11:30 horas: Presentación de “House of the Dragon”. Uno de los eventos más esperados.

12:30 horas: Panel sobre “American Dad” y “Family Guy”.

12:45 horas: Panel de Paramount sobre “Star Trek Universe”.

14:00 horas: Panel de AMC sobre la serie “Interview with the Vampire”.

14:30 horas: Presentación del proyecto de Netflix, “The Sandman”.

17:00 horas: Panel de Marvel Studios con Kevin Feige; habrá grandes noticias.

“primal”. La animación del mítico Genndy Tartakovsky (creador de “Samurai Jack”) presentará avances de su segunda temporada. CORTESÍA/ Warner Bros

24 de julio

10:30 horas: Panel “Mujeres de Marvel”.

10:30 horas: Panel “Mozna: Teaching Through Animation”, con presencia de talento mexicano.

11:00 horas: Panel “La escuela del bien y del mal”, pronto será una película de Netflix.

13:15 horas: Panel sobre “What We Do in the Shadows”.

13:45 horas: Panel “Dando vida al equipo de superhéroes de Marvel en la pantalla grande”.