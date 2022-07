Comic-Con 2022: ¿Qué habrá? Esto es todo lo que debes saber

La Comic-Con está finalmente de vuelta a California esta semana (del 21 de julio al 24 de julio) con las series para televisión de "El señor de los anillos" y "Juego de Tronos" disputando la audiencia ante miles de nerds y fanáticos en el evento de la cultura pop más famoso del mundo.

“Es muy emocionante"

Disney, con sus superhéroes de Marvel, también expondrá sus próximos estrenos a los fieles seguidores de la feria internacional que vuelve a su formato original en San Diego, luego de haber sido impactada por la pandemia durante dos años.

"Creo que será como la Comic-Con de 2019", dijo el jefe de comunicaciones del evento, David Glanzer, aunque los participantes disfrazados de hobbits, dragones o princesas tendrán que usar máscaras. "Aguantamos y ahora estamos de regreso. Quizás haya lágrimas de alegría. Es muy emocionante", dijo Glanzer en entrevista.

Además de 135.000 entusiastas, la extravagancia de ciencia ficción, cómics y fantasía atrae a los mayores estudios de Hollywood y a sus estrellas para develar los proyectos que están por salir del horno.

Los anuncios de este año arrancan con "Calabozos y dragones".

La más cara adaptación cinematográfica del juego de roles más famoso del mundo estrenará en marzo de 2023 con la participación de estrellas como Michelle Rodriguez, Chris Pine, Hugh Grant y el exrompecorazones de "Bridgerton", Rege-Jean Page.

Los titulares de la semana, sin embargo, pueden estar acaparados por las dos nuevas series de televisión de "El señor de los anillos: Los anillos del poder", de Amazon Prime, y "La casa del dragón", de HBO.

Todo está listo para la Comic Con 2022. ESPECIAL

"Los anillos del poder" es la ambiciosa saga de Amazon que llega al universo de los libros de J.R.R. Tolkien mucho antes de los eventos descritos en la trilogía ganadora del Oscar de Peter Jackson.

La serie tendrá cinco temporadas y comenzará el 2 de septiembre. Se estima que costó más de mil millones de dólares a Amazon, y se ha dicho que es una obsesión personal de su fundador Jeff Bezos.

Buena parte del presupuesto fue utilizado para comprar los derechos del universo de Tolkien y para los costosos valores de producción. También fueron contempladas las experiencias inmersivas para los fanáticos en Comic-Con, también conocidas como "activaciones".

Este viernes, Amazon traerá a sus hobbits, elfos y enanos a la Sala H, el corazón de la Comic-Con, y a las puertas de la cual fanáticos aguardan en fila por horas e incluso días para poder garantizarse un puesto que les permita ver un adelanto de la anticipada serie.

Anillos vs. Tronos

Al día siguiente HBO develará "La casa del dragón", la primera serie derivada de "Juego de tronos", basada en el mundo ficticio de Westeros, creado por George RR Martin.

Martin ha evitado hablar sobre una rivalidad entre estas megafranquicias. "Quiero que ambos programas lleguen a audiencias que los aprecien y que sean televisión de calidad. Una gran fantasía", ha dicho.

"Mientras más éxitos en el género fantasía tengamos, más fantasía tendremos a futuro", escribió en un blog.

HBO espera que esta precuela alcance la enorme popularidad de la serie original que durante ocho temporadas se convirtió en un marca de la cultura pop, con seguidores reuniéndose para ver los episodios, y ganando incontables imitaciones además de 59 premios Emmy, un récord para un drama de televisión.

Con Matt Smith, Rhys Ifans y Emma D'Arcy, "La casa del dragón" cuenta la historia de la despiadada y criadora de dragones familia Targaryen unos 300 años antes de los eventos en "Juego de tronos".

Sus estrellas estarán en la Sala H inmediatamente después de una presentación cinematográfica de Warner Bros Pictures, compañía hermana de HBO, que trae al actor Dwayne "La Roca" Johnson promocionando su venidera película de superhéroes "Black Adam".

Disney aún no ha revelado su programa para la Sala H, pero se rumora que finalmente revele la muy anticipada secuela "Pantera Negra 2".

Esta Comic-Con también incluirá un adiós para el éxito de AMC "The Walking Dead", con la apocalíptica serie despidiéndose con su última temporada al tiempo que lanza la serie derivada "Tales of the Walking Dead".

A pesar de las novedades, Glanzer destaca que la Comic-Con es primeramente una comunidad para sus fanáticos.

"Poder ver gente y pasarla bien, disfrutando cómics y arte popular es un lujo. No veo la hora", dijo Glanzer. "Realmente tengo muchas ganas de volver a casa. Nada mejor que tener esta oportunidad y compartirla con tus amigos".

AFP / ARCHIVO

AC