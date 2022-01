"Cobarde de porquería": Carlos Trejo reacciona al video viral donde aparece Alfredo Adame

Después de que se viralizaran en redes sociales algunos vídeos en los que Alfredo Adame protagoniza una pelea callejera en la Ciudad de México, el cazafantasmas Carlos Trejo reaccionó y llamó “cobarde” al conductor por forcejear con una mujer, y reiteró que acepta el reto del conductor para subirse al ring.

En los videos se puede ver a Alfredo Adame golpeando un automóvil, del cual bajan algunas personas, entre ellos una mujer, e inicia un forcejeo en el que un hombre lanza golpes, mientras que la mujer le arrebata el celular al conductor. Tras publicarse los videos, Carlos Trejo no se quedó callado y a través de un video expresó lo que pensaba de ver como Adame se mostró agresivo contra una mujer.

"Estaba en el gimnasio y me empezaron a llegar todos estos videos, donde agredieron y golpearon a la dama, que bárbaro, todo el mundo se dio cuenta cómo llega este tipo y empieza a golpear a esta mujer y la mujer se bajó a defenderse y de ahí le quita el celular, pero ahí se pueden dar cuenta de hasta dónde llega este cobarde", expresa en su video.

La pelea de Carlos Trejo vs. Alfredo Adame

A través de su cuenta de Twitter, Carlos trejó expresó su opinión.

"Bravo cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaja tirado en la calle jajajaja (sic)", escribió.

A su vez, Trejo aprovechó para aceptar el reto que Adame le hizo alguna vez para enfrentarse en un ring, lo único que se necesita es que Alfredo Adame retire la orden de restricción que le impuso al investigador paranormal.

"Acaba de salir en una revista, me está retando de nuevo a golpes y está poniendo a Alberto del Río de la WWE que él pueda ser la empresa, ya saben que no me rajo, que quite él la orden de restricción y le atoramos y nada más para terminarlo de desgraciar al infeliz, porque aquí sí somos hombres, no payasos", expresó en sus redes sociales.

