"Club de Cuervos", la más "maratoneada" de Netflix en México

El servicio Netflix ha demostrado que la manera en que se ven series ha cambiado y ha hecho que cada vez menos personas deseen esperar una semana para ver un nuevo capítulo.

Un reciente estudio realizado por la compañía streaming ha demostrado que quienes usan este servicio lo usan porque quieren ver series al por mayor y sin restricción de cantidad de contenido a consumir.

En el estudio la compañía comprueba que más del 90% de sus suscriptores han maratoneado (consumir de manera ininterrumpida una serie o show) por lo menos una vez alguna serie.

De ese 90% al menos el 35% ha vuelto a ver una vez más la misma serie de forma completa y sin interrupción.

Uno de los datos con mayor relevancia es el que indica que un usuario tras suscribirse a este servicio le toma alrededor de 12 días tener su primer maratón y tres días es el tiempo en el que se consumen completamente su primera serie.

Aunque cada vez son más las producciones originales que tiene la compañía streaming, en el top ten de las series más maratoneadas, también aparecen producciones que no son creadas por ellos.

En México la serie más maratoneada en este servicio continúa siendo "Club de Cuervos", seguido de "Breaking bad" (original de AMC), en tercero "El Chapo" (Netflix), mientras que en la cuarta y quinta posición se ubican "The Walking dead" (AMC) y "Stranger Things" (Netflix).

Otras producciones que aparecen en el ranking y que no pertenecen a la compañía son "Grey´s Anatomy" (posición ocho) y "How I Met You Mother" (lugar diez).

JB.