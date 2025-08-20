¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 21 de agosto de este 2025 llegan los mejores estrenos a la pantalla grande de Cinépolis, para que puedas ir armando tu plan para el fin de semana y sorprender a tus amigos, tu novia o tu familia, porque las historias que están por estrenarse son para todas las edades y gustos.

La vida de Chuck

Basada en un cuento del reconocido escritor Stephen King, dirigida por Mike Flanagan, y protagonizada por Tom Hiddleston, famoso por darle vida al personaje de Loki en la serie con el mismo nombre de Disney+ y en la cinta de “Thor”, llega a las salas de Cinépolis “La vida de Chuck”.

Contrario a todo lo que estamos acostumbrados con King y Flanagan, esta peli ha sido catalogada por la crítica como filosófica y de acuerdo con The Wrap como "una impresionante celebración de los momentos que hacen que valga la pena vivir”.

El largometraje que redefine el drama cuenta la historia al revés de Chuck Krantz, comienza con su muerte a causa de un tumor cerebral y, paso a paso, retrocede hasta sus años de juventud en una enigmática casa.

Dividida en tres actos invertidos, la película retrata la vida de un hombre que encara la certeza de su final, mientras busca darle sentido a los momentos más efímeros de su existencia, más que un simple relato, es una profunda reflexión sobre lo que significa estar vivo.

Mascotas al rescate

Mientras que para los pequeños de la casa y la familia en general, llega “Mascotas al rescate”; cuando un tren se prepara para partir de la estación, una alarma repentina obliga a todos los pasajeros a descender, sin embargo, de forma inesperada, el convoy arranca con un pasaje muy peculiar a bordo: las mascotas que no alcanzaron a bajar a tiempo.

Pronto, los animales descubren con asombro que el tren está siendo controlado por Hans, un astuto y rencoroso tejón, su objetivo es claro: llevar a cabo una venganza contra Rex, el perro policía que años atrás logró encerrarlo.

Otros estrenos de Cinépolis el 21 de agosto

Nadie 2

Haz que regrese

La infiltrada

La madre de todas las mentiras

