Guillermo del Toro y la película “Amores perros” recibirán un reconocimiento especial en la próxima entrega del Premio Ariel, que celebra a lo mejor del cine mexicano y que se realizará el 20 de septiembre en Puerto Vallarta.

El director de “El laberinto del fauno” y “Pinocho” será distinguido con el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional por sus aportaciones en favor del cine mexicano, mientras que la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu conmemorará sus 25 años de estreno. Se prevé que galardones similares se entreguen también en futuras ediciones.

“Guillermo acepta esto con mucho gusto y siempre ha estado cercano a nosotros, ha apoyado a la Academia y al cine mexicano”, señaló Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, institución impulsora del reconocimiento.

El anuncio se realizó durante el encuentro de nominados al Ariel, celebrado ayer en los Estudios Churubusco, con la asistencia de 80 de los más de 150 creativos que competirán por la estatuilla el próximo mes. Entre ellos estuvieron Rodrigo Prieto, director de “Pedro Páramo”; Adriana Paz y Luisa Huertas, protagonistas de “Arillo de hombre muerto” y “No nos moverán”.

Otros asistentes destacados fueron Raúl Briones, actor de “La cocina”, y Jaime Baksht, sonidista ganador del Oscar por “Sound of metal”.

“Emocionados especialmente por compartir con todos los que hicieron la película, es muy bonito estar aquí”, expresó Prieto durante el evento.

“Hace mucho que no venía a esto, más por una película como esta, en la que me dejaron opinar más allá de mi personaje”, comentó Paz.

Durante el encuentro, Eugenio Caballero, nominado por el diseño de producción de “Pedro Páramo”, habló con entusiasmo de la cinta, dejando en segundo plano su trabajo en “Cien años de soledad”. Por su parte, Naian González Norvind celebró el reconocimiento a “Corina”, cinta que ella protagoniza: “Creo que no sólo las mujeres pueden contar historias de mujeres, pero sí tienen un enfoque distinto”, subrayó la actriz, al destacar el debut como directora y guionista de Urzula Barba Hopfner.

Será la primera vez que la ceremonia del Ariel -que en esta edición transmitirá en vivo HBO MAX- se realice en una sede de playa, luego de haberse celebrado históricamente en la Ciudad de México y, en las dos ediciones más recientes, en Guadalajara.

“Habrá mar, mucho mar”, concluyó Casas.

