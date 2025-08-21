Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de agosto de 2025

Aries

Este día podrías sentir la tentación de involucrarte en situaciones sentimentales poco claras o incluso prohibidas. Es importante mantenerte firme y recordar tu propio valor: no naciste para ocupar un lugar secundario en la vida de nadie. Ten precaución con lo que deseas o manifiestas al universo, ya que existe la posibilidad de que reaparezca alguien de tu pasado y te confronte con decisiones complicadas de las que luego podría ser difícil salir.

Tauro

Este día se vislumbra una oportunidad importante para tu crecimiento profesional. Podría tratarse de un cambio de puesto o incluso de una nueva oferta laboral que represente mejores ingresos. Sin embargo, se recomienda actuar con cautela: no dejes lo que ya tienes asegurado hasta contar con la nueva opción confirmada, de lo contrario podrías enfrentarte a imprevistos y sentir que el destino no jugó a tu favor.

Géminis

En el terreno sentimental podrías estar mostrando altas expectativas, esperando perfección en los demás sin reconocer que nadie es ideal. Has tenido oportunidades para disfrutar del amor, pero en ocasiones tiendes a complicarlas por tu afán de encontrar defectos. En los próximos días podría aparecer en tu vida una persona de tez clara que te hará replantearte muchas cosas y sacudirá tu mundo emocional.

Cáncer

Si estás en una relación, es momento de prestar más atención a tu pareja, ya que podrías estar dedicando más energía a lo externo que a lo que sucede en casa. Descuidar este aspecto podría abrir la puerta a situaciones incómodas. En el plano social, una salida con amistades podría cancelarse, pero a cambio surgirá la posibilidad de un viaje que resultará muy positivo para ti.

Leo

Durante esta semana será importante moderar tus palabras, ya que podrías herir a alguien valioso y no todos están dispuestos a tolerar tu carácter. En el plano personal, se vislumbra un viaje breve y reuniones familiares que mejorarán tu ánimo. Recuerda mantener en primer lugar a tu familia y a ti mismo, pues ahí está tu verdadero equilibrio.

Virgo

En el entorno familiar podrían intensificarse los comentarios y chismes, y no faltará alguna amistad intrigosa que intente sacarte información. Lo mejor será mantener la discreción y evitar caer en provocaciones. Recuerda que tu familia es tu punto vulnerable: si intentas sobreproteger demasiado, podrías terminar agotado y sin la capacidad de resolverlo todo.

Libra

Se aproximan cambios que impactarán tu vida sentimental, especialmente por la presencia de un amor lejano que aún piensa en ti. Aunque surgirán obstáculos en el camino, lo importante será no detenerte en cada dificultad, sino mantener el rumbo hacia tus metas. Además, será clave moderar tus palabras, ya que podrías proyectar dureza innecesaria en tus conversaciones.

Escorpión

En los próximos días podrías verte rodeado de chismes, especialmente por parte de una amistad que hable a tus espaldas. Lo mejor será mantener la calma y no rebajarte, ya que las palabras ajenas no determinan tu vida. El universo, en cambio, te abre puertas importantes tanto en el amor como en lo laboral; sin embargo, es fundamental aprender de tus errores para no volver a tropezar con la misma piedra.

Sagitario

En los próximos días tendrás un panorama lleno de oportunidades, aunque también podrían aparecer personas envidiosas que no toleran tu crecimiento ni tu felicidad. Presta atención a tu salud, especialmente a los temas respiratorios, ya que podrían complicarse si los descuidas. Estás en una etapa en la que lo que deseas llega con rapidez, por ello conviene ser cuidadoso con lo que pides, pues el universo responde sin titubeos.

Capricornio

Una amistad cercana podría atravesar un problema de salud que la mantenga en reposo, aunque sin mayores complicaciones. En estos días, varias personas se acercarán a ti para compartir sus preocupaciones o pedirte consejo; sin embargo, lo mejor será escuchar con atención y evitar comprometerte a cosas que no puedas cumplir.

Acuario

Es momento de dejar atrás resentimientos y no desgastarte por personas que no lo merecen. La vida está para disfrutarse, no para amargarse. Evita dar más de lo que recibes, ya que no eres un recurso infinito ni un lugar para que otros depositen sus cargas.

Piscis

Una amistad cercana podría mostrar interés romántico, pero tu desconfianza te impide avanzar y descubrir si se trata de amor verdadero o simplemente de una ilusión pasajera. Además, es importante mantenerse alerta ante la envidia de quienes aparentan simpatía; no todos los que sonríen de frente desean verte prosperar.

