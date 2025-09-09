Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 9 al 14 de septiembre

Aries

Tu tirada:

6 de espadas- El Carro- 2 de espadas

El primer eclipse resultó bastante intenso, ¿verdad? Bien, comencemos. Las cartas señalan que esta semana no debes titubear si tienes claros tus objetivos. Aunque los caminos puedan parecer inciertos, si sabes lo que deseas, cualquier ruta puede conducirte a la meta.

Es un momento importante para reconocer lo que ya has logrado. Veo que surgen muchas dudas respecto al lugar que llamas hogar. Piensas: “Si un espacio no me brinda calma, ¿puedo considerarlo un verdadero hogar? ¿Debería mudarme?”. Antes de tomar una decisión tan drástica, analiza qué es lo que te impide sentir paz. A veces basta con reorganizar, limpiar o mover ciertos elementos para transformar la energía del entorno.

Tu mente está en constante confusión porque insistes en forzar procesos cuando las cosas avanzan lentamente. Recuerda que estamos en temporada de eclipses y todo se acomoda a su debido tiempo. Confía en el proceso, vas por buen camino. En lo sentimental, evita conflictos innecesarios.

Consejo: No te obsesiones con una ilusión.

Tauro

Tu tirada:

El Diablo- La Rueda de la Fortuna- Paje de Pentáculos

Espero que hayas reflexionado sobre aquello a lo que te aferras y que, en realidad, solo te perjudica. ¿Qué obsesión descubriste con el eclipse que únicamente te consume energía? Ese es el punto que debes atender y concluir por tu cuenta, pues nadie más puede hacerlo por ti.

Sé que disfrutas cuando otros se encargan de las cosas y tú únicamente cubres el costo, pero este es el momento de asumir tu responsabilidad y cerrar lo que ya no te beneficia. Tus sueños están del otro lado: en la disciplina y en el autocontrol. Si continúas aferrándote a ilusiones, corres el riesgo de quedarte en un mismo lugar mientras los demás avanzan.

Esta semana habrá progreso si decides eliminar de tu vida lo que solo te distrae. Además, se presentan buenas oportunidades de suerte y posibles ingresos extra. En el terreno sentimental, si deseas que las cosas avancen, no permanezcas inmóvil: actúa y muévete.

Consejo: Si alguien solicita tu consejo, ofrécelo; no lo ignores.

Géminis

Tu tirada:

5 de Bastos- El Mago- 6 de Copas

Es momento de asumir la responsabilidad por ciertos errores o situaciones que no resultaron como esperabas. No debes sentirte mal ni considerarlo un fracaso: equivocarse es parte de la naturaleza humana. Lo que realmente te preocupa es la idea de fallar a los demás, pero cuidado, porque esa sensación puede llevarte a querer resolver la vida de otros como una forma de compensación.

No es necesario. Atiende tus propios errores y hazte cargo de lo que está en tus manos. Ayuda a los demás solo hasta donde quieras y puedas, no por culpa. Y si decides apoyar a alguien, que sea a personas muy cercanas, como familiares o amigos íntimos.

Esta semana se presentan momentos agradables con la familia o amistades, llenos de cooperación y apoyo, siempre que te abras al diálogo sin temor a ser juzgado. Las cartas señalan que tu gran talento es tu capacidad para encontrar soluciones, aunque a veces olvides pedir ayuda. Nada está perdido: la verdadera sabiduría surge de los errores.

Consejo: No te aferres a lo material; carece de verdadero sentido.

Cáncer

Tu tirada:

7 de Copas- 10 de Espadas- Reina de Copas

No es necesario que cargues con emociones o confusiones que no te corresponden; esa es la razón por la que te sientes al borde del colapso. Cada persona tiene sus propios pensamientos y creencias, no los asumas como tuyos. Está bien cuestionarse, ya que es parte del proceso de madurez, pero tomar como propias las ideas de otros puede desorientarte más. Quédate con lo que resuene en ti y continúa haciéndote preguntas, pues aún te encuentras con cierta confusión.

De la misma forma, evita imponer tus creencias, ya que si alguien te detiene de manera tajante, no te agradará. Las cartas indican que esta semana sería positivo comenzar a escribir tus memorias. La clave está en anotar todo, no solo lo agradable, sino también lo difícil, pues esto te permitirá distinguir qué experiencias y pensamientos son realmente tuyos y cuáles te han sido impuestos.

También se recomienda estar alerta frente a manipulaciones o posibles engaños. Presta atención a tus sueños, ya que podrían brindarte mensajes importantes.

Consejo: Si tu visión es clara, entonces es posible alcanzarla.

Leo

Tu tirada:

Paje de Espadas- La Justicia- El Mundo

Las cartas anuncian revelaciones importantes, no sorpresas teatrales o triviales, sino verdades que habían permanecido ocultas. Es posible que resulte duro enfrentar la caída de ciertas ilusiones, pero, ¿realmente deseas seguir viviendo en un engaño? Esta semana saldrán a la luz mentiras de personas que únicamente buscaban obtener algo de ti mediante halagos.

Lo positivo es que, con esta claridad, podrás avanzar con confianza hacia lo que realmente es auténtico. Las cartas también sugieren realizar una limpieza personal o de espacios donde se hayan acumulado experiencias desagradables. Y si en los últimos días hubo encuentros intensos, no estaría de más lavar las sábanas —o incluso deshacerte de ellas, si lo consideras necesario— para renovar la energía.

En otro aspecto, esta semana podrían resolverse o al menos avanzar asuntos legales. También presta atención al cuidado de tu piel, pues el estrés podría manifestarse en ella.

Consejo: Es momento de ponerte límites claros; no los ignores.

Virgo

Tu tirada:

La Muerte- La Fuerza- Paje de Copas

Dos arcanos mayores confirman la intensidad de los cambios que el eclipse ha despertado en ti. Has reconocido qué aspectos deben transformarse, pero parece que te resistes y te aferras con enojo a ese proceso. Esto proviene, en gran medida, de un sentimiento de culpa: no te permites cometer errores y cargas con la idea de que debes tener el control de todo.

Recuerda que la sabiduría no se alcanza a través de la perfección, sino de los errores que se corrigen. No te castigues innecesariamente. Lo mejor ahora es limpiar, ordenar y atender lo que realmente está pendiente. Después de cumplir con tus responsabilidades, permítete descansar y relajarte. No es necesario asumir más cargas de las que te corresponden.

Las cartas también recomiendan salir a despejarte: el encierro no te ayuda, y si deseas encontrar el amor, necesitas abrirte al mundo. Mantén un equilibrio entre tus deberes y tus espacios de disfrute.

Consejo: Ocúpate de resolver tus propios asuntos, no los de los demás.

Libra

Tu tirada:

La Estrella- 8 de Bastos- Reina de Espadas

Las cartas muestran una etapa en la que tu confianza está creciendo y ya no te importa tanto lo que los demás opinen de ti. Has aprendido a expresar lo que te molesta sin miedo, y aunque por ahora lo hagas principalmente con palabras, es un avance importante. Continúa manteniendo tu objetividad y tu capacidad de análisis.

En el ámbito laboral, esta semana recibirás una ayuda casi providencial para resolver un problema que lleva tiempo repitiéndose. Tus ideas serán escuchadas, así que no dejes de compartirlas. Además, estarás rodeado de inspiración y creatividad, lo que abrirá nuevas posibilidades y fortalecerá tus vínculos.

También destacan logros que te darán un lugar privilegiado dentro del trabajo. En el terreno sentimental, si deseas conquistar a alguien, deberás ser más directo; no esperes que todo llegue por sí solo.

Consejo: Vuelve a creer en los milagros.

Escorpio

Tu tirada:

Rey de Pentáculos- 4 de Bastos- 9 de Pentáculos

Las cartas anuncian mejoras notables tanto en el amor como en el aspecto económico. Es importante que no abandones los buenos hábitos financieros que has construido, pues, aunque tus recursos sean modestos o abundantes, esa disciplina te ha permitido avanzar. La meta de construir o adquirir algo significativo puede cumplirse a mediano plazo; cada acción, por pequeña que parezca, genera un impacto decisivo en el futuro.

Esta semana despertarás en ti el deseo de apoyar a personas que atraviesan situaciones similares a las que tú viviste en el pasado. Muchos te perciben como alguien capaz de dar buenos consejos en temas de relaciones, y aunque no lo creas, una palabra tuya podría ser de gran ayuda. Tu empatía es un valor que te distingue y atrae.

Deja atrás dramas innecesarios o apegos que ya no te aportan. Dedica tu energía a proyectos creativos o a generar ingresos a partir de tu talento.

Consejo: Recuerda que no todos desean ser salvados o guiados.

Sagitario

Tu tirada:

Caballero de Bastos- Rey de Bastos- Paje de Bastos

Toda tu tirada está compuesta por bastos, lo que refleja la gran energía y determinación que te acompañan en este momento. Tu objetivo está claro y tu impulso es fuerte. Sin embargo, has puesto muchas expectativas en el ámbito laboral y ahora deberás cumplir con esos compromisos; no puedes evadirlos. Recuerda: primero atiende lo que genera resultados y luego lo secundario.

Esta semana todo lo relacionado con el trabajo se perfila favorable. Confía en tu instinto y, sobre todo, en tu capacidad creativa. Tus ideas atrevidas y originales son bien recibidas, y aunque a veces no lo notes, inspiras y motivas a quienes te rodean.

En el terreno sentimental, si decides iniciar algo con alguien, ten presente que podrías aburrirte con rapidez, pues tus prioridades están enfocadas en otros aspectos de tu vida. Solo procura no jugar con los sentimientos de la otra persona.

Consejo: Aprende a descansar; no es necesario correr todo el tiempo.

Capricornio

Tu tirada:

La Luna- Rey de Copas- 10 de Pentáculos

Ese sueño que tienes es totalmente alcanzable. Se percibe en ti una gran ilusión y la certeza de que todo puede mejorar, y las cartas confirman que así será. El eclipse te mostró que has sido demasiado severo con quienes te rodean, cuando en realidad cada persona en tu entorno puede aportarte algo valioso que, en algún momento, contribuirá a tu meta o proyecto.

También es válido reconocer que no deseas estar solo y que buscas compañía de aquellos a quienes aprecias. No todo en la vida tiene que ser tan serio ni rígido; aprender a disfrutar con más ligereza puede convertirse en una clave transformadora. Esta perspectiva puede ayudarte a liberar cargas y vivir con mayor plenitud.

Presta especial atención a tus sueños esta semana, ya que podrían traer mensajes importantes. Además, retoma alguna actividad que hayas dejado inconclusa, pero hazlo sin presiones ni plazos, únicamente por el placer de hacerlo.

Consejo: Convive más con los demás, aunque sea un poco más de lo habitual.

Acuario

Tu tirada:

As de Espadas- Reina de Pentáculos- 3 de Espadas

Esta semana destaca tu capacidad para tomar control y actuar en lugar de permanecer como espectador. Has comprendido que, cuando no pones energía en algo, los resultados no son los esperados. Tu confianza aumenta y tu influencia sobre quienes te rodean se fortalece, especialmente cuando tomas acción en asuntos que antes solías descuidar.

Se percibe que esta semana tendrás la oportunidad de establecer límites con quienes se han excedido contigo, utilizando solo unas pocas palabras de manera efectiva. Tu voz tiene valor y poder para mover tanto energías como mentes, pero requiere que participes activamente.

Es importante ser cauteloso con personas envidiosas que podrían fijarse únicamente en tus bienes materiales. Evita compartir información sensible y considera recortar gastos. También sería recomendable reforzar tus conocimientos financieros para optimizar tus recursos.

Consejo: Considera realizar un servicio de alineación de chakras para equilibrar tu energía.

Piscis

Tu tirada:

Reina de Bastos- 2 de Copas- Los Enamorados

Las cartas indican que te encuentras en una etapa de madurez emocional, preparado para establecer vínculos o asociaciones más conscientes y equilibradas. Si esa es la lección que dejó el eclipse de luna llena en tu signo, avanza con confianza.

Un recordatorio importante: lo que inicia durante la temporada de eclipses suele tener una duración limitada, ya que eventualmente podría disolverse si las partes involucradas persiguen objetivos distintos. Por ello, es recomendable esperar antes de formalizar cualquier compromiso. Sin embargo, no debes temer a relacionarte o a conocer personas nuevas. Mantén claros tus límites y avanza con seguridad.

Esta semana se renovarán la emoción y la esperanza en tu vida, recordándote que no todo está perdido. Ten precaución con vínculos confusos, donde aparenten claridad en sus intenciones pero oculten motivaciones. Utiliza tu intuición al máximo, pues será tu mejor guía.

Consejo: No temas al compromiso.

Con información de Mika Vidente.

