Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de la icónica banda KISS, falleció este miércoles a los 74 años de edad, tras permanecer varios días hospitalizado en estado crítico.

De acuerdo con información publicada por el portal TMZ, Frehley sufrió una hemorragia cerebral luego de una caída ocurrida en su estudio, lo que lo llevó a ser internado de emergencia y conectado a soporte vital.

Aunque en un principio su familia mantenía la esperanza de una recuperación, su estado de salud no mejoró y este miércoles se confirmó su muerte.

El accidente obligó al músico a cancelar varias fechas de su gira, y pese a un comunicado publicado en sus redes sociales a finales de septiembre en el que aseguraban que se encontraba “bien”, su condición empeoró rápidamente en las últimas semanas.

A inicios de octubre, se anunció la cancelación definitiva del resto de sus presentaciones en 2025 debido a "problemas médicos en curso".

