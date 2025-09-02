Cinemex se luce el mes de septiembre con estos grandes estrenos

Septiembre llega con aire fresco y con él también nuevas razones para ir al cine. Este mes, Cinemex abre sus salas a una serie de estrenos que invitan a todos a desconectarse un rato de la rutina y dejarse envolver por la magia de la pantalla grande.

Habrá opciones para quienes buscan adrenalina y acción, para los que disfrutan de una buena comedia y, por supuesto, para quienes quieren compartir una historia entrañable en familia.

Cada semana trae consigo sorpresas distintas: películas que hacen reír, emocionan, estremecen o simplemente acompañan con una buena historia.

Entre los estrenos más esperados de septiembre en Cinemex destaca El Conjuro 4: Últimos Ritos, una cinta que promete mantener a los espectadores al filo de la butaca. La exitosa saga de terror regresa con una nueva entrega que continúa expandiendo el famoso universo cinematográfico inspirado en hechos reales.

En esta ocasión, Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a dar vida a los legendarios investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes enfrentarán su caso más desafiante y perturbador. Con una historia cargada de tensión, misterio y momentos escalofriantes, la película busca consolidarse como uno de los capítulos más intensos y conmovedores de la franquicia que ha conquistado al público en todo el mundo.

Otro de los estrenos que llega este mes de septiembre a Cinemex es Dreams: Sueños, una producción cargada de drama y pasión que combina talento internacional con una historia intensa sobre la ambición, el amor y las consecuencias de las decisiones.

La cinta narra la vida de Fernando (interpretado por Isaac Hernández), un joven bailarín de ballet originario de México que anhela triunfar a nivel internacional y cumplir su sueño de comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Convencido de que contará con el apoyo de Jennifer (Jessica Chastain), una mujer de alta sociedad con quien mantiene una relación, decide dejarlo todo atrás y escapar de un destino mortal. Sin embargo, su llegada trastoca el delicado mundo que Jennifer había construido, obligándola a tomar medidas drásticas para proteger tanto su futuro como la vida que ha diseñado cuidadosamente.

Ya sea solo, en pareja o con amigos, septiembre se pinta como el momento perfecto para regresar al cine y vivir esas emociones que solo se sienten frente a la pantalla gigante, con palomitas en mano y la experiencia de estar rodeado de la magia del séptimo arte.

Estos son los estrenos en este mes de septiembre:

4 de septiembre

Apocalipsis Radioactivo

Amores Compartidos

El Conjuro 4: Últimos Ritos

El Juicio De Un Perro

Bluey En Cines: Colección Jugando A Cocinar

Tiburón

11 de septiembre

200% Lobo

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito

Sueños

La Hermanastra Fea

18 de septiembre

Animales Peligrosos

El Gran Viaje De Tu Vida

Harry Potter Y La Cámara Secreta

Harry Potter Y La Piedra Filosofal

25 de septiembre

Los Extraños Capítulo 2

Ne Zha2 El Renacer Del Alma

El Orfanato: La Posesión

BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered

Desastre En Familia

Harry Potter Y El Prisionero De Azkaban

