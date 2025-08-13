Enrollados: Fecha para la venta de boletos en Guadalajara

El emblemático programa conducido por Adal Ramones prepara su regreso en una versión adaptada para escenarios teatrales y a pocos días de que inicie la venta general, ya puedes calcular el presupuesto necesario para disfrutar de este esperado reencuentro con el proyecto que dejó huella en la televisión mexicana.

Entre las ciudades que visitará “Enrollados” está Guadalajara para el próximo 21 de febrero en el Teatro Galerías y pese a que aún faltan algunos meses para el evento, la venta de boletos está próxima a comenzar, por ello te recomendamos ir preparándote para que puedas comprar tus entradas y disfrutar del show.

La venta general de boletos comenzará el viernes 15 de agosto a las 11:00 a.m., y estarán disponibles tanto en línea a través de TicketFun y Musicvibe, como en puntos de venta autorizados.

El espectáculo promete revivir los mejores momentos de Otro Rollo, incluyendo secciones clásicas como “El Monólogo”, “El Reportaje”, “La Caja” y “Cotorreando la Noticia”, así como parodias musicales y especiales recordados por los fans, como “La Carrera de Botargas” y “La Pesera del Amor”.

