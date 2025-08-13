Se dieron a conocer detalles de la edición 60 de las Fiestas. Del 3 de octubre al 4 de noviembre, el recinto ofrecerá 31 días de espectáculos, cultura, gastronomía y entretenimiento familiar, con un cartel musical que combina grandes figuras nacionales e internacionales y mejoras en la experiencia del público.

En la presentación oficial se reveló una parte de la programación del Foro Principal, que incluirá a Sebastián Yatra (3 de octubre), Zoé (6 de octubre), Caifanes (10 de octubre), Natalia Jiménez (11 de octubre), Enjambre (14 de octubre), Los Ángeles Azules (15 de octubre), DLD y Kinky (16 de octubre), Ha*Ash y Kaia Lana (17 de octubre), Morat (22 de octubre), YNG Lvcas, Joaquín Medina y Los Esquivel (24 de octubre), Carlos Vives (28 de octubre) y María José (2 de noviembre). Los fines de semana se sumarán espectáculos infantiles.

Uno de los cambios más significativos para esta edición será la numeración de los asientos en las gradas del Foro Principal. La medida busca evitar que las personas tengan que llegar horas antes para apartar lugar. “Hoy tenemos la novedad de que los asientos serán numerados, porque queremos que la gente realmente disfrute las fiestas. Y para que pueda suceder, pues queremos que no lleguen a apartar su lugar desde muy temprano”, explicó Lorena Martínez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento. Agregó que así los asistentes podrán recorrer las instalaciones sin preocuparse por perder su sitio antes del inicio de los conciertos.

El escenario principal también tendrá una transformación importante pues será completamente digitalizado y contará con una producción renovada para ofrecer un espectáculo visual y sonoro de mayor calidad.

Entre las atracciones destacadas se anunció un Pabellón Mundialista, pensado como un espacio temático que celebrará la llegada de la Copa del Mundo de Futbol a México en 2026. Este pabellón incluirá actividades interactivas y exhibiciones dirigidas tanto a niños como a adultos, con el objetivo de sumar un atractivo deportivo a la oferta cultural y de entretenimiento.

En cuanto al acceso, se informó que los precios de entrada tendrán un ajuste. El boleto general costará 60 pesos, mientras que para niñas y niños de 3 a 12 años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad el costo será de 30 pesos.

