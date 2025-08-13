Carrera Cinépolis 2025: Fecha, ruta y dónde inscribirse

Cinépolis anunció la apertura de inscripciones para la Carrera Fundación Cinépolis 2025, que este año celebra su 15ª edición y se consolida como uno de los eventos deportivos más relevantes de Michoacán.

La competencia, que estrena nuevas distancias, mantiene su compromiso social a través de la Fundación Cinépolis, la cual ha realizado más de 70 mil cirugías de cataratas en los últimos 20 años para beneficiar a personas en situación vulnerable.

Con el respaldo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Michoacán, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y el aval de la Federación Mexicana de Atletismo, la convocatoria está abierta para atletas, clubes deportivos, equipos, instituciones, empresas y público en general.

La justa se realizará el domingo 7 de septiembre de 2025 en Morelia, Michoacán y se correrá en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros, bajo las bases establecidas por la organización.

¡Llegó el día! ��♀️�� Ya puedes inscribirte a la 15ª #CarreraFundaciónCinépolis:



¿Dónde inscribirse a la Carrera Cinépolis 2025?

El registro en línea estará disponible a partir de este miércoles 13 de agosto de 2025 a través del portal https://cinepolis-enrolit.run/, con pago mediante tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o American Express) o débito, esta última autorizada para compras en internet, tras completar el proceso, los participantes recibirán un correo de confirmación con su número de corredor y podrán descargar la hoja de exoneración desde la misma plataforma.

La organización recomienda verificar el título del correo recibido: “Estamos atendiendo tu solicitud” indica que el proceso de compra está en curso, mientras que “Confirmación” confirma la inscripción y asigna el número oficial de corredor, debido a la alta demanda, los organizadores sugieren completar el registro lo antes posible, ya que los lugares se agotan rápidamente.

Ruta de la Carrera Cinépolis 2025

El arranque de la carrera será a las 8:00 horas y el recorrido de la carrera en su categoría de 15K es el siguiente:

La salida y meta estarán frente a los Portales de la Catedral de Morelia. El recorrido avanzará por la avenida Francisco I. Madero y tomará avenida Acueducto hacia la derecha. Desde ahí, seguirá por avenida Ventura Puente hasta el Centro de Convenciones, donde se hará un retorno en “U” para volver por la misma vía. Posteriormente, la ruta continuará por avenida Enrique Ramírez Miguel hasta Plaza Espacio Las Américas, donde se realizará otro retorno para dirigirse nuevamente a avenida Acueducto. El trayecto seguirá hasta unos metros antes del crucero hacia la salida a Mil Cumbres, punto en el que se emprenderá el regreso por avenida Acueducto hasta avenida Madero, concluyendo frente a la Catedral.

