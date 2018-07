Cineastas respaldan designación de María Novaro al Imcine

Cineastas y directores de festivales en México respaldan a María Novaro como virtual responsable del Instituto Mexicano de Cinematografía, cargo que tomaría con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.

Al mismo tiempo descartan los señalamientos de conflicto de intereses, pues Novaro tiene una hija con Jorge Sánchez, actual director del Imcine (por sus siglas) y cuya relación terminó hace más de dos décadas.

Novaro es realizadora de filmes como "Danzón", "Las buenas hierbas" y "Tesoros", de reciente estreno, habiendo ganado durante su carrera en certámenes de cine de Berlín, La Habana y Sundance.

"Ama al cine, es una mujer con mucho valor y fuerza, sumamente independiente", dice Sarah Hoch, directora del Festival Internacional de cine en Guanajuato.

"Se me hace una pendejada lo que dicen de ella y Jorge (Sánchez) se me hace ridículo, ella es María Novaro por ella, va a ser directora de Imcine por ella y sólo ella. Se me hace muy machista y de poco pensar que digan eso de que una mujer sea un títere de un hombre", agrega.

Amat Escalante, ganador en los certámenes de Cannes y Venecia por filmes como "Heli" y "La región salvaje", se dice entusiasmado por el nombramiento de su colega.

"He coincidido con ella en festivales y tiene mucha pasión por el cine, es una realizadora que sabe las dificultades de producir y me gusta la idea que sea alguien así que podrá aproximarse a las problemáticas de otra manera, no tan burocrática. Ese puesto es duro, pero confío en que la va hacer bien", subraya.

La semana pasada un grupo encabezado por Javier Ortiz Tirado se apostó en la casa de transición de López Obrador, para señalar la relación de Novaro con Sánchez, aduciendo además que eran pareja.

Ahora en el marco del GIFF, varios dan respaldo a la virtual directora del Instituto.

"Como cineasta me encanta, ha sido partícipe de la comunidad y comparte muy bien la idea del nuevo gobierno desde la etapa en que López Obrador fue jefe de gobierno (del entonces DF) y podrá funcionar bien. Se ha movido siempre en las discusiones por tener una mejor industria y le auguro el mayor de sus éxitos. Sabe lo que es esto", apunta Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Para el productor Edher Campos es alguien lo suficientemente consciente para entender los problemas del cine nacional.

"Es una muy buena opción, es una buena sucesora y con el presidente electo (virtual) va a haber mucho interés hacia el cine", destaca.

En redes sociales, desde que saltó el nombre de Novaro, gente como los realizadores Alejandro Springall (Morirse está en hebreo), Batán Silva (Diablo guardián), Alan Cotton (Nesio) y Kenya Márquez (Fecha de caducidad) han aplaudido la decisión.

