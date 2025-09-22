En medio de la rutina de estrenos comerciales, efectos especiales y grandes producciones hollywoodenses, Cinépolis abrió una ventana alternativa que invita a vivir la pantalla grande desde otro ángulo. Bajo la propuesta de +QUE CINE, la cadena más grande de México ha creado un espacio donde la experiencia cinematográfica se expande para incluir conciertos, partidos, documentales y clásicos inolvidables que trascienden las opciones habituales de la cartelera. La propuesta se presenta como un recordatorio de que el cine no es únicamente entretenimiento masivo, sino también memoria cultural, celebración artística y encuentro con lo diverso.

+QUE CINE es, en esencia, una plataforma cultural dentro de Cinépolis. Su propósito es acercar al público a obras que no necesariamente llegarían a las salas de manera convencional. Aquí conviven películas emblemáticas de otras épocas con documentales sobre figuras artísticas, funciones especiales de ópera, ballet, espectáculos musicales y transmisiones de eventos deportivos internacionales. Todo se enmarca en la idea de que ciertos contenidos no deben limitarse a la televisión o a los dispositivos móviles, sino que merecen ser apreciados con el poder del sonido envolvente y la magnitud de una pantalla gigante.

“Todo esto responde a un cambio tecnológico, cuenta para EL INFORMADOR Marco Damián García, deputy director content and event cinema de Cinépolis LATAM. “Cuando estábamos en cine de 35 mm era imposible poner otro contenido porque únicamente proyectábamos películas. Cuando hicimos la transformación digital y comenzamos a trabajar con servidores, ya podías conectar diferentes contenidos. Lo primero que empezamos a pasar fue contenido en vivo. Desarrollamos una tecnología en la que podíamos proyectar ópera, la WWE, finales de la Champions League, y ahí comenzó a nacer esta alternativa de contenido frente al producto tradicional del cine”.

“Se dio una explosión en donde empezamos a buscar diferentes vertientes de contenido que estaban llegando a México o que no llegaban. Un ejemplo muy importante fue el anime. Nos dimos cuenta de que había muchos universos que estaban buscando contenido y que querían verlo de la mejor manera posible. Entonces encontramos conciertos, anime, documentales, partidos de futbol, partidos de americano… y ahí explotó todo. Con la transformación digital explotó la variedad de contenidos que podíamos llevar a nuestras pantallas”.

Esto implica que Cinépolis esté monitoreando de manera activa y constante qué tipo de contenido puede ser proyectado en sus pantallas. Es una labor extensa, desde explorar los mercados y las redes sociales, pero también genera un fenómeno interesante, porque parte del éxito de +QUE CINE proviene de la nostalgia, de mirar los clásicos con nuevos ojos, de volverlos disponibles otra vez, y acercarlos así a públicos nuevos. Otro acierto es la comunicación con la comunidad, pues son los mismos usuarios los que a veces le piden a Cinépolis que proyecte ciertos contenidos.

“Utilizamos diferentes herramientas de investigación de mercados para identificar qué estaba consumiendo la gente en YouTube u otras plataformas. Las redes sociales nos dieron mucha comunicación también, porque ahí se veía qué fomentaba la gente”, dice Marco Damián García. “En cuanto a los clásicos, sucedió algo interesante. Hay una nostalgia creciente por ver películas que hace muchos años no se proyectaban. En su momento estuvieron disponibles en cine, pero ahora las nuevas generaciones no las vieron en pantalla grande. Ejemplos como ‘Back to the Future’, ‘Coraline’ o ‘Harry Potter’”.

“Hoy esa nostalgia es un factor muy importante. Además, después de años de trabajar el contenido alternativo y la marca +QUE CINE, ya existe una comunicación directa con el consumidor gracias a las redes sociales. Ellos mismos nos dicen: queremos ver esto, hoy es aniversario de 'Back to the Future', queremos verla en cine, en pantalla grande. Si tenemos un concierto y el público quiere ver a un artista, nos lo piden directamente. Ha sido increíble poder construir esta relación con la audiencia”.

Sin límite para crecer

+QUE CINE de Cinépolis se encuentra en toda América Latina; Centroamérica, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Argentina y Brasil, además de España. Marco Damián García afirma que el éxito de la propuesta se debe a que Cinépolis no solo supo leer las necesidades de la gente, sino que entendió que hay muchas otras maneras de vivir la experiencia de la pantalla grande. "Es una marca que posicionamos de manera muy clara porque queríamos transmitir que no todo es cine: hablamos de conciertos y experiencias que van más allá, dirigidas a grupos específicos de fans”.

Llevar una empresa tan grande a puerto no está exenta de dificultades. Llevar a la pantalla grande contenido tan diverso -conciertos, especiales de animé, partidos de futbol, películas clásicas, pero fuera de cartelera-, implica todo tipo de gestiones específicas, pues cada proyecto tiene sus propias condiciones. Es prueba y error, no siempre funciona todo. No obstante, la recompensa verdadera es cuando los fanáticos tienen la oportunidad de vivir algo distinto en el cine”.

“Cada proyecto implica coordinar con muchas partes. A nivel marketing, incluso hay cosas que revisa directamente el artista con su equipo. Cuando pedimos un concierto, tenemos que hablar con muchas personas para obtener los derechos”, cuenta.

“Además, debemos explicarles nuestro modelo de negocio: taquilla, porcentajes de recuperación, revenue, tiempos, número de pantallas. Es un proceso largo porque su negocio habitual no es el cine. Ese es el reto más grande: enseñar cómo funciona el negocio de cine y demostrar que puede ser rentable. Y claro, no todo funciona. Hay contenidos que no tienen éxito, pero el espíritu es probar”.

Va por más experiencias

+QUE CINE tiene miras a seguir creciendo, expandiéndose en el mercado, y llegar a más corazones. Con atención constante a las tendencias y a lo que la gente está hablando, a las glorias del pasado, y siempre con una escucha atenta a su comunidad, Cinépolis ha transformado la manera en la que se vive la pantalla grande. “En cuanto al futuro, estamos atentos a tendencias. Buscamos siempre qué viene, qué está en conversación y qué puede trasladarse al cine. Queremos ser la principal conexión para traer a Latinoamérica lo más importante, lo más nuevo y lo más trendy del mundo a nuestras pantallas”.

