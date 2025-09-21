Top 10 de las películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

Riesgo Bajo Cero: Venganza

Mike McCann, un conductor de camiones en rutas heladas, viaja a Nepal para cumplir el último deseo de su hermano y esparcir sus cenizas en el monte Everest. En el peligroso Camino al Cielo, a 3600 m de altura, él y su guía se topan con mercenarios, por lo que deberán luchar por su vida, proteger a los turistas de un autobús y defender la tierra sagrada de una aldea local.

Madame Web

Una paramédica de Manhattan que se ve obligada a enfrentarse a revelaciones sobre su pasado forja una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso, si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

Trolls 3

Después de dos películas de verdadera amistad y coqueteo implacable, Poppy y Ramón J ¡son ahora oficialmente una pareja!

Shrek

Un ogro llamado Shrek vive en su pantano, pero su preciada soledad se ve súbitamente interrumpida por la invasión de los ruidosos personajes de los cuentos de hadas. Todos fueron expulsados de sus reinos por el malvado Lord Farquaad. Decidido a salvar su hogar, Shrek hace un trato con Farquaad y se prepara para rescatar a la princesa Fiona, quien será la esposa de Farquaad.

Golpe Mortal

Bryant, un ex policía con un pasado secreto, busca comenzar de nuevo en un tranquilo pueblo fronterizo en México. Allí, le enseña artes marciales a un joven para defenderse de las pandillas locales. Pero cuando su misterioso pasado lo alcanza, debe enfrentarse a una lucha a vida o muerte para limpiar su nombre, salvar al joven y recuperar todo lo que dejó atrás.

Five Nights at Freddy´s

La película sigue a un guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

¿Y Dónde Están las Rubias?

Shawn y Marlon Wayans interpretan a dos ambiciosos, pero desafortunados agentes del FBI que se infiltran en secreto como debutantes de la alta sociedad para investigar una red de secuestros.

Yo Antes de Ti

Una chica alocada comienza a trabajar como cuidadora de un joven adinerado y paralítico.

El Pasajero

Después de ser contactado por una misteriosa extraña, el empresario Michael se ve envuelto en una conspiración cuando se ve obligado a descubrir la identidad de un pasajero oculto en su tren antes de que llegue a la última parada.

Shrek 2

Shrek se embarca en la aventura de conocer a sus suegros.

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.

YC