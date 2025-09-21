Las 10 películas más vistas de la semana en HBO Max

HBO Max sigue posicionándose como una de las plataformas de streaming preferidas por los usuarios, gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos de taquilla, clásicos del cine y producciones originales exclusivas. Durante esta semana, la audiencia ha marcado tendencia al colocar en los primeros lugares cintas cargadas de suspenso, acción y comedia, mostrando la diversidad de gustos entre los suscriptores.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en HBO Max durante esta semana, junto con una breve descripción de cada una:

Superman

Un héroe extraordinario logra hacer las paces con sus orígenes y la crianza que recibió entre los humanos. Representa la verdad, la justicia y la esperanza de un futuro mejor en una sociedad que considera la bondad como un valor pasado de moda.

Karate Kid: Leyendas

Daniel y el Sr. Han se encuentran en Beijing para entrenar a Li Fong, el nuevo protegido de Han. Aunque ambos deben unir fuerzas, no está claro si sus estilos de enseñanza, muy diferentes, funcionarán bien juntos.

La fiesta de las salchichas

Una salchicha emprende la búsqueda por comprender el verdadero sentido de su existencia.

Geo-Tormenta

Cuando la red de satélites creada para regular el clima del planeta se vuelve contra la humanidad, su diseñador debe apresurarse a identificar la verdadera amenaza antes de que una tormenta global acabe con todo y con todos.

¿Y dónde están las rubias?

Dos agentes del FBI, actuando por cuenta propia, se hacen pasar por civiles para proteger a las hermanas Wilson, herederas de un hotel, de un plan de secuestro.

Gatillero

Un thriller en tiempo real rodado en un único plano secuencia. En las calles de Isla Maciel, Buenos Aires, se despliega una intensa historia de tragedia y redención que mantiene al público en constante tensión.

Hipnosis: Arma Invisible

Un investigador privado indaga un enigma que involucra la desaparición de su hija y un proyecto confidencial del gobierno.

Exterminio

Cuatro semanas después de que un virus incurable se desatara por todo el Reino Unido, un grupo de sobrevivientes busca desesperadamente un refugio.

Anora

La vida de Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, da un giro inesperado cuando conoce a Iván, el hijo de un influyente oligarca. Tras una boda por capricho, la pareja se enfrenta a un desafío mayúsculo: la desaprobación de los padres de Iván, quienes están decididos a anular el matrimonio a toda costa.

After: Para Siempre

Después de separarse de su gran amor, el exitoso escritor Hardin Scott emprende un viaje a Portugal con la intención de redimirse y corregir los errores de su pasado.

