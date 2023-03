Mañana jueves 30 de marzo se estrena en salas de cine de la República Mexicana la película “Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones”, una épica aventura que hará que el público pase más de dos horas de diversión. El filme es desarrollado por John Francis Daley y Jonathan Goldstein y lo protagonizan Chris Pine, Michelle Rodríguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head y Hugh Grant.

Esta enigmática e irreverente trama, toma como base creativa el juego de mesa de “Calabozos & Dragones”, creado por los genios y visionarios Gary Gygax y Dave Arneson, quienes le dieron pauta a la audiencia para adoptar álter-egos de diferentes especies y capacidades para afrontar peligros impredecibles en aventuras que podrían requerir horas, días o semanas.

Cuando a John Francis Daley y Jonathan Goldstein les llegó la oportunidad de escribir el guion de “Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones”, basada en una historia de Chris McKay y Michael Gilio, aprovecharon su entusiasmo por el juego, sumado a su gran creatividad de inventar a atractivos personajes, hazañas intrépidas y diálogos divertidos.

El productor Jeremy Latcham, resalta que “‘Calabozos & Dragones’ es uno de los conceptos más grandiosos y perdurables de la cultura pop estadounidense, así que relatar una historia en este mundo es un verdadero privilegio. Participar en algo tan venerado en todo el mundo es una enorme responsabilidad”.

La trama presenta a “Edgin” (Chris Pine), quien junto a su mejor amiga y confidente, la guerrera “Holga” (Michelle Rodríguez), están encarcelados en la prisión de “Revel’s End”. Ellos alguna vez fueron líderes de una banda de ladrones “bien intencionados”, pero sus circunstancias cambiaron drásticamente después de que un robo salió mal. La pareja fue traicionada por el malévolo “Forge Fitzwilliam” (Hugh Grant), que se alió con “Sofina” (Daisy Head), una poderosa hechicera.

“Forge” secuestró a “Kira” (Chloe Coleman), la hija de “Edgin”, para que viviera como su pupila en la gran metrópolis de “Neverwinter”, donde “Forge” se instaló como gobernante con la ayuda de “Sofina”.

Pero si en algo sobresale “Edgin”, es en idear planes, así que diseña una inteligente escapatoria con la esperanza de reclamar lo que perdió y vengarse de “Forge”. Sin embargo, la fuga resultó ser la parte fácil. Cuando “Edgin” y “Holga” recuperan su libertad emprenden el viaje de su vida y a la larga se unen a su misión el inseguro hechicero “Simon Aumar” (Justice Smith), el paladín “Xenk Yendar” (Regé-Jean Page) y la inexpresiva “Doric” (Sophia Lillis).

“Como soy de los años 80, esto me recuerda las grandes cualidades del cine de esa época”, afirma Chris Pine, protagonista y productor ejecutivo de este filme. “Tiene un poco de ‘The Princess Bride’, de ‘The Goonies’, de ‘Monty Python and the Holy Grail’ y otro poco de ‘Game of Thrones’. Logra integrar todos estos tonos y colores distintos en una película ciertamente agradable. Es el clásico viaje de un héroe con un grupo de desadaptados que tratan de hacer lo mejor y ser mejores”.

Finalmente resalta Pine, que su personaje “Edgin” siempre busca sacar lo bueno de cualquier situación. “Podría parecer que domina todo, pero con mucha más frecuencia suele improvisar. Esto lo hace, en mi opinión, un ladrón muy atractivo”.

Datos para la trivia

Los directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley han sido guionistas de “Horrible Bosses” en 2011 y su secuela en 2014, así como la exitosa “Spider-Man: Homecoming”, protagonizada por Tom Holland en 2017. Dirigieron además “Game Night”, comedia del 2018.

La filmación de “Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones” comenzó el 4 de mayo de 2021 en lugares alrededor de Belfast en Irlanda del Norte.

El oso lechuza, un depredador muy temido en el mundo de “Calabozos & Dragones” , es exactamente como suena, una cruza entre una lechuza gigante y un oso, con una altura entre más de dos o tres metros. Los realizadores acudieron a la naturaleza como referencia para inventar a la criatura, la cual se creó usando efectos visuales. Se invirtieron varios meses para afinar su diseño y lograr que pareciera una lechuza de las nieves

, es exactamente como suena, una cruza entre una lechuza gigante y un oso, con una altura entre más de dos o tres metros. Los realizadores acudieron a la naturaleza como referencia para inventar a la criatura, la cual se creó usando efectos visuales. Se invirtieron varios meses para afinar su diseño y lograr que pareciera una lechuza de las nieves En el set, el equipo de producción colocó un cartón con la cabeza del oso lechuza pegado en un poste para que los actores la pudieran ver y su mirada tuviera la altura correcta en la secuencia final.

En cuanto al dragón “Themberchaud”, que vive en las cavernas y túneles de “Underdark”, los realizadores cinematográficos dependieron totalmente de imágenes generadas por computadora.



Lo básico

¿De qué va la película?

Un ladrón encantador y una banda de inverosímiles aventureros emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se topan con los entes equivocados.

“Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones” trae a la pantalla grande el vasto mundo y el espíritu lúdico del legendario juego de rol, en una aventura hilarante y llena de acción.

El actor Chris Pine, protagoniza y produce una cinta que buscará encantar a los fanáticos del juego y a los espectadores casuales. CORTESÍA

Los protagonistas

“Edgin” (Chris Pine) - El líder de esta historia representa el vínculo que mantiene unida a la familia de rufianes que conforma. Y su objetivo es rescatar a su hija “Kira”.

- El líder de esta historia representa el vínculo que mantiene unida a la familia de rufianes que conforma. Y su objetivo es rescatar a su hija “Kira”. “Holga” (Michelle Rodríguez) - Ella es una feroz guerrera bárbara y aunque es letal e intimidante, por encima de todo es profundamente leal para los que ama.

- Ella es una feroz guerrera bárbara y aunque es letal e intimidante, por encima de todo es profundamente leal para los que ama. “Forge” (Hugh Grant) - Este villano es un estafador, falso, elegante y pseudo aristócrata, quien usa su aptitud como maestro de la manipulación para poner a “Kira” en contra de su padre.

- Este villano es un estafador, falso, elegante y pseudo aristócrata, quien usa su aptitud como maestro de la manipulación para poner a “Kira” en contra de su padre. “Sofina” (Daisy Head) - “La Hechicera Roja” funge como la asesora más cercana de “Forge”, aunque su verdadera lealtad reside en otro lado que el público irá descubriendo.

- “La Hechicera Roja” funge como la asesora más cercana de “Forge”, aunque su verdadera lealtad reside en otro lado que el público irá descubriendo. “Kira” (Chloe Coleman) - Ella es la motivación principal de “Edgin” y “Holga”; harán todo por recuperarla de las manos de “Forge”.

- Ella es la motivación principal de “Edgin” y “Holga”; harán todo por recuperarla de las manos de “Forge”. “Simon” (Justice Smith) - Él a menudo se esfuerza para realizar una magia básica, a pesar de que la hechicería corre por sus venas, pues desciende del gran mago “Elminster Aumar”.

- Él a menudo se esfuerza para realizar una magia básica, a pesar de que la hechicería corre por sus venas, pues desciende del gran mago “Elminster Aumar”. “Xenk” (Regé-Jean Page) - Él es un atractivo paladín que hace que el verdadero heroísmo parezca sencillo, así que es invaluable para la misión aunque ponga celoso a “Edgin”.

- Él es un atractivo paladín que hace que el verdadero heroísmo parezca sencillo, así que es invaluable para la misión aunque ponga celoso a “Edgin”. “Doric” (Sophia Lillis) - Ella tiene cuernos espirales que brotan de su cráneo y como “Druida” es poseedora de una magia derivada de la naturaleza.

CT