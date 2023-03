La famosa conductora peruana, Laura Bozzo se ha convertido en un blanco de críticas y burlas en las redes sociales, ya que en las últimas horas publicó una serie de fotografías modelando su cara, pero en las que se pueden ver que utilizó de manera excesiva los filtros que se encuentran para mejorar la apariencia.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la conductora de "Laura en América" compartió dichas fotografías en las cuales se le ve una cara totalmente limpia, además de escribir que había descubierto una mascarilla para eliminar las arrugas.

“Iniciando una nueva semana con mucha Fe en mi señor Jesús que me dio una nueva oportunidad bendiciones para todos por cierto descubrí una máscara que borra las arrugas mezclada con hilos tensores aparte obvio del retoque ya se las voy a compartir es la locura ya lo saben jamás pierdan la esperanza los milagros existen”, escribió Laura.

En las imágenes se puede observar que Laura se encuentra acostada en en cama llevando puesto una pijama color lila, además que lleva un gran maquillaje y un corte de pelo muy original.

Hasta el momento la publicación lleva más de 30 mil me gusta, además de miles de críticas por parte de los usuarios en redes sociales.

"Dioooos párele con los filtros, ni te pareces , sabemos Perfecto q no estás así", "No seas tan evidente... te pasas de filtro", "Más foto chopeada la foto imposible lo que hace la computadora", "Por Dios! Esa no es Laura es una fotoshop", fueron algunos de los comentarios.

