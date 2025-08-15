Un incidente originado por un problema con un pago terminó en un intento de incendio en Ciudad Guzmán, Jalisco. Una mujer fue arrestada después de presuntamente intentar prender fuego a una tienda OXXO, molesta porque no se pudo concretar el pago de su tarjeta de crédito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco (SSJ), los hechos ocurrieron en la sucursal situada sobre la carretera Autlán–Ciudad Guzmán, a la altura del kilómetro tres, frente al Instituto Tecnológico Nacional de México. Según el informe oficial, la mujer había acudido al comercio el mismo día en que vencía su crédito para realizar un depósito.

“El dependiente relató que, horas antes, la ahora detenida habría ingresado al comercio y solicitado un depósito bancario en efectivo. Sin embargo, el despachador le informó que, en ese momento no tenían sistema, por lo que no podía realizar la transacción solicitada”, detalló la dependencia estatal.

La cliente, visiblemente inconforme, se retiró del lugar no sin antes advertir que regresaría para “quemar toda la tienda”.

Pocos minutos después, volvió portando una botella plástica transparente con un líquido que aparentaba ser gasolina. Según las autoridades, la sustancia fue rociada en distintos pasillos del establecimiento, para luego encenderla arrojando un cigarro encendido. El fuego se extendió rápidamente sobre los anaqueles.

Un empleado joven logró pedir ayuda a elementos de la Policía Estatal de Caminos que patrullaban en las cercanías. Los agentes acudieron de inmediato, colaboraron en la extinción de las llamas y arrestaron a la presunta responsable a escasos metros del comercio.

X/@JaliscoRojo

La mujer, cuya identidad aún no se ha revelado, fue entregada al Ministerio Público. Las autoridades continúan evaluando los daños materiales y definirán las acusaciones que enfrentará.

