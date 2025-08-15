Cazzu aparece en sus redes sociales con mensaje que se especula sería para Nodal

Luego de la reciente y comentada entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha, la rapera argentina Cazzu volvió a mostrarse activa en redes sociales. Muchos se preguntan si su publicación fue una respuesta indirecta hacia el esposo de Ángela Aguilar.

A través de sus historias de Instagram, la artista conocida como “La Nena Trampa” compartió un extracto de su tema Engreído, el cual decía:

"El amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé, no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor".

Aunque en ningún momento menciona a Nodal, al pulsar sobre el texto en la plataforma se redirige al enlace de Spotify para escuchar la canción completa. El tema relata la historia de alguien que, además de desconocer el amor, habría manchado la reputación de la protagonista.

De Belinda a Cazzu: las relaciones mediáticas de Christian Nodal

Antes de iniciar su noviazgo con Ángela Aguilar, Nodal mantuvo una relación muy mediática con la actriz y cantante Belinda. Ambos incluso se comprometieron, pero el 12 de febrero de 2022, pocos días antes de San Valentín, el intérprete anunció la ruptura mediante un breve comunicado en sus redes sociales, en el que agradeció el tiempo vivido y aseguró haberse llevado “lo mejor del otro”.

La separación causó gran impacto en sus seguidores y fue objeto de intensa cobertura mediática. Los tatuajes que la pareja se había hecho juntos fueron modificados y circularon diversas teorías sobre las razones de la ruptura. Este episodio dejó en evidencia el nivel de presión que puede generar el escrutinio público sobre la vida sentimental de un artista.

Tiempo después, Nodal comenzó una relación con Cazzu, vínculo que ella describió como “un gran momento, lleno de amor, muy bonito y muy esperanzador”. La artista también confesó que nunca se había imaginado formando una familia, pero en 2023 dieron la bienvenida a su hija, Inti, viviendo una etapa que aparentaba estabilidad y armonía.

La relación terminó oficialmente el 23 de mayo de 2024, fecha que coincidió con la difusión de las primeras imágenes de Nodal junto a Ángela Aguilar. La noticia generó un aluvión de comentarios, sumados a gestos en redes sociales como los “me gusta” retirados, los “unfollow” y la aparición de Ángela usando un collar de Nodal.

Cazzu también lanzó mensajes que se interpretaron como indirectas, entre ellos: “lo que le falta de ‘linda’ le sobra de ‘estúpida’”.

Mientras Ángela declaró que su romance con Nodal inició de forma transparente y con todos enterados, Cazzu desmintió esa versión en una entrevista, asegurando que vivió la situación como algo “agobiante” y criticando la “exposición mediática despiadada” que enfrentó.

A pesar de la controversia y las opiniones divididas, Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron su primer aniversario como esposos , tras una ceremonia privada que tomó por sorpresa a muchos. Sin embargo, la sombra de las relaciones anteriores del cantante sigue acompañando su historia de amor, manteniendo vivo el interés público.

La pareja ha logrado mantenerse unida frente a las críticas, aunque la conversación en redes sociales demuestra que el pasado aún influye en la forma en que el público percibe su presente.

BB