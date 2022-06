Christian Nodal: ¿Son falsos? El cantante es captado sin tatuajes en la cara (VIDEO)

El cantante mexicano Christian Nodal ha sido uno de los artistas que más está envuelto en la polémica por distintos temas, hace unos meses terminó con Belinda, con quien en un principio parecía que era un cuento de hadas, sin embargo tuvieron algunos problemas y pusieron fin a su relación.

Durante su romance, el intérprete de "Adiós amor" se puso unos tatuajes en honor a su expareja, sin embargo cuando se separaron se los quitó, aunque eso no impidió el Nodal se siguiera tatuando, incluso mencionó en alguna ocasión que sueña con poner un estudio.

Hace unos días algo llamó la atención en Nodal, pues en redes sociales comenzó a circular un video de TikTok, donde se logra apreciar al mexicano que no lleva ni un solo tatuaje en la cara, incluso también se puede ver que lleva el cabello pintado de color rubio, que recientemente se lo pintó y tuvo discusiones con J Balvin.

El mexicano llevaba puesto una camisa color mostaza, pantalón negro y sobrero blanco.

Algunos usuarios comentaron que los tatuajes que lleva son "falsos" y señalaron que Nodal engañó a todos.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha mencionado nada al respecto, por lo que no se sabe si los tatuajes son reales o no, incluso se realizó otro en honor a Cazzu, con quien supuestamente tiene una relación amorosa.

MF