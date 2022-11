Todos sabemos que Mariah Carey es la más popular durante la temporada decembrina y que su canción “All I Want For Christmas Is You” se coloca en los charts mundiales cada fin de año. Y aunque hay otras cantantes que hacen su lucha por tomar una rebanada del pastel de Navidad, como Gwen Stefani, Kylie Minogue o Ariana Grande, ninguna ha podido comerle el mandado, pero tal vez no ha llegado la indicada, y puede que ésta sea la mismísima Chiquis Rivera.

La cantante y compositora ganadora del Latin Grammy, continúa conquistando al mundo con su talento musical; y esta vez lo hace con el lanzamiento de su primera canción navideña “Jingle Bells (Vamos All The Way)”, una nueva versión latina de la icónica canción “Jingle Bells”, la cual, al ritmo de la cumbia pop, con su letra pegajosa y el toque característico de Chiquis en spanglish, invita a bailar y encender esa chispa para encontrar la felicidad en esta Navidad.

“Jingle Bells (Vamos All The Way)” fue escrita por Janney Marín (Chiquis), Ulises Lozano El Licenciado y Gaby Moreno y producida por Ulises Lozano El Licenciado.

Cabe destacar, que recientemente Chiquis fue nominada al Latin GRAMMY 2022 al “Mejor Álbum de Música Banda” por su producción discográfica “Abeja Reina” marcando la segunda nominación de su carrera en la misma categoría en la cual se convirtió en la primera mujer solista galardonada con el Latin Grammy en el 2020 con su álbum “Playlist”.

MF