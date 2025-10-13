Bridgerton temporada 4: ¿Cuántos capítulos tendrá la serie de Netflix?

Una de las series más aclamadas y queridas de Netflix vuelve a las pantallas con una cuarta entrega que continuará la mágica, trágica y emocionante historia de una de las familias más polémicas de la sociedad inglesa. Bridgerton regresa con una nueva temporada y a continuación te compartimos todos los detalles.

Te puede interesar: Los estrenos más esperados de Netflix del 13 al 19 de octubre

Después del desastre que Penelope Featherington ocasionó en la tercera temporada, la serie inspirada en las novelas de la escritora Julia Quinn regresa a la plataforma de Netflix, pero esta vez bajo la perspectiva de Benedict Bridgerton.

De acuerdo con lo poco que se ha revelado, la trama seguirá al segundo varón de la casa Bridgerton y a Sophie Beckett, su interés romántico, a quien conoce en el popular baile de máscaras.

Según reveló la plataforma a través de sus redes sociales, Benedict y Sophie llegarán este próximo jueves 29 de enero de 2026 durante la madrugada a tu hogar para mostrar su fantástica travesía en la búsqueda del amor.

No obstante, como ha sucedido en entregas anteriores, la serie se dividirá en dos partes, siendo el jueves 26 de febrero de 2026 la fecha de estreno de la continuación , casi un mes después y también durante la madrugada.

Si bien aún no se confirma oficialmente la cantidad de capítulos de esta temporada, se sabe que en las entregas anteriores hubo 8 capítulos, por lo que se espera que esta siga la misma línea.

Es decir, que de ser esto cierto, la primera y segunda parte contarían con 4 capítulos cada una.

Por su parte, las tres temporadas anteriores de Bridgerton, con un total de 24 capítulos, están disponibles en Netflix para que puedas ponerte al día.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP