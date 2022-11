Cada año, la cantante Mariah Carey reaparece como uno de los íconos navideños más esperados en Estados Unidos, y aunque las críticas no han faltado al señalar que la intérprete mantiene viva su carrera solo con sus ya clásicos “jingles” y canciones temáticas de temporada del fin de año, la estrella ha dado voltereta a los malos comentarios y ha decidido sumarse a los memes para reforzar su popularidad en las principales redes sociales.

A pocas horas de que las celebraciones de Halloween en Estados Unidos concluyera, a través de sus redes sociales, particularmente en TikTok, Mariah Carey sorprendió a los fanáticos con un peculiar video, en donde en cuestión de segundos despidió a las fiestas de Día de Brujas y dio bienvenida a la temporada navideña.

Con casi siete millones de seguidores en TikTok, Mariah se impuso como reina de las tendencias pese a que falta poco más de un mes para las fiestas navideñas. Su video, que acumula más de 26 de millones de reproducciones, más de cinco millones de reacciones y ha generado más de 100 mil comentarios, muestra a la cantante montada en una bicicleta en un ambiente lúgubre, caracterizada como una verdadera bruja y diva luciendo un traje de negro brillante, botas altas, un marcado escote y un clásico sombrero puntiagudo.

“It’s time”, fue la breve descripción con la que Mariah compartió su video añadiendo un par de emojis de corazón y arbolito navideño. Tras pedalear en la bici con una mirada sexy y retadora, la cantante se ríe como bruja y en un corte de cámara reaparece con su clásico falsete vocal cantando “It’s time”, mientras suena de fondo su más popular tema navideño “All I Want for Christmas Is You” mientras celebra ya vestida como ayudante de Santa Claus y montada en un reno. Los fans han celebrado que Mariah no se deje intimidar por las críticas que señalan que su carrera ahora solo se enfoca en la época navideña para mantenerse vigente, y por el contrario le han expresado mensaje de aliento incluso considerando que “la inventora de la Navidad ya llegó”, aunque otros no han dudado en apuntar con humor que la cantante ya fue “descongelada”.

Actualmente la canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, en YouTube, suma más de 284 millones de reproducciones en su última versión lanzada hace dos años, en tanto que su video oficial compartido en la plataforma hace 12 años se impone con más de 730 millones de reproducciones.

FS