Chesca une fuerzas con Villano Antillano y Corina Smith en nuevo sencillo "Activa" 

La talentosa artista puertorriqueña Chesca ha dejado huella en la escena urbana latina con su sencillo “Activa”, una nueva canción candente en colaboración con dos de los nombres más notables de esta nueva generación de artistas latinos, Corina Smith y Villano Antillano.

“Activa” es una de las colaboraciones más poderosas de Chesca hasta la fecha y es una canción empoderadora sobre pasar un buen rato en sus propios términos, un trío de mujeres dueñas de su sensualidad, ¡y que no pueden ser vencidas! Chesca, Corina y Villano nos traen letras que hablan del poder propio, de ser dueño de uno mismo, de su lugar, de su cuerpo y de su sexualidad. El elemento de empoderamiento que está presente a lo largo de la canción es precisamente lo que hace que esta colaboración musical sea tan grandiosa. Siempre al mando de su destino artístico, Chesca está haciendo una carrera lenta pero segura desafiando las expectativas y trabajando con todas las personas adecuadas que mejoran su creatividad artística.

Corina Smith es una de las primeras artistas femeninas del género pop urbano en su país de origen, Venezuela que ha alcanzado millones de reproducciones con su música. Villano Antillano es la primera artista trans destacada en el rap latino, uno de los nombres más contundentes de la escena new urbano puertorriqueña y latinoamericana que ha abierto un camino de visibilidad para la comunidad queer en América Latina. El video oficial acompaña la canción con mucho estilo, poder y fluidez. Chesca consolida firmemente su estatus de superestrella con cada nueva canción, y “Activa” es un paso más hacia su destino.

¿Quién es Chesca?

Nacida y criada en Puerto Rico, Chesca creció alrededor de una familia muy impulsada por la música. A los 11 años, su padre la convirtió en la cantante principal de su banda de versiones "Flashback", donde tuvo la oportunidad de presentarse frente a audiencias de todas las edades. A esta edad tuvo sus primeros encuentros con la música de íconos como Michael Jackson, Janet Jackson y Aretha Franklin, quienes finalmente inspirarían su carrera musical y su estilo. Su historia es también una historia de supervivencia y coraje.

Después de un accidente de navegación casi mortal, Chesca continuó actuando durante su recuperación, incluidas 14 cirugías reconstructivas. A pesar de la adversidad extrema y el acoso constante que enfrentó en la escuela, sabía que era una estrella en el escenario. Su carrera incluye una impresionante lista de logros. Su primer sencillo en español, "Azucar" (2018), tuvo más de cuatro millones de visitas en YouTube y una sincronización en la película What Men Want. En 2020, Chesca, firmada por Saban Music Group (SMG), lanzó "Hijo de Uff", con el mega influenciador y artista Sebas alcanzando más de 2,9 millones de visitas en Youtube. Desde entonces, ha lanzado exitosos temas, entre ellos: "Cara de Buena'' con Arcangel (+10 millones de visitas) y "Te Quiero Baby (I Love You, Baby)" con Pitbull y Frankie Valli (+19 millones de visitas), que ahora es un sencillo certificado por la RIAA como Oro.

También ha colaborado con Jon Z, Sebas, Arcangel, Grupo Firme, Offset De La Ghetto, Nesi, Blessd y Don Omar. En 2021 ganó el premio Premios Juventud, “Mejor Fusión Regional Mexicana” por su colaboración con Grupo Firme en “El Cambio” y fue incluida en la lista Latina Powerhouse Top 100 de HOLA! EU Fue votada como una de las Artistas Latinas en Ascenso de Billboard en 2021 y fue nominada a Mejor Artista Latino Nuevo en los iHeartRadio Music Awards. También se ha hecho un nombre actuando en escenarios de alto perfil como Live with Kelly and Ryan, Jimmy Kimmel, Premio Lo Nuestro, Urban Divas Live y el evento de inauguración del Día de Servicio Nacional MLK de United We Serve de Joe Biden. El 2022 comenzó para Chesca con el lanzamiento de su último sencillo, "Soltera", y presentaciones en festivales en Calibash, Latino Mix Live Dallas, Latino Mix Live Houston, Mix Live Miami y La X Live New York, entre otros.

En febrero de 2022, lanzó la versión original de “Tuturu”, que ya había alcanzado más de 3 millones de visitas en Youtube. En junio, lanzó la versión Pop-Nu-Disco en colaboración con Nio García. Chesca se compromete a aumentar su audiencia en todo el mundo mientras comparte su inspiradora historia y su lucha, una gran motivación para millones de mujeres en todo el mundo.

