Carnifex hace parada en Guadalajara

Oriundos de San Diego, California, Estados Unidos y siendo uno de los primeros en inmiscuirse en el género de metal extremo denominado deathcore, Carnifex regresa a México y tendrá una parada el 8 de marzo en el Foro Independencia.

Luego de varios cambios de alineación, Carnifex actualmente se encuentra conformado por Scott Ian Lewis en las vocales; Shawn Cameron en batería, Fred Calderon en bajo y Jordan Lockrey junto con Cory Arford en guitarras.

En el paso de sus casi 15 años de vida, también han tenido cierta evolución musical, ya que si bien prácticamente han sido asta bandera del deathcore, en su sexto álbum de estudio titulado 'Slow Death', procuran un sonido más oscuro y pesado, de hecho ellos mismo lo bautizaron como "Blackened Deathcore".

El 6 de diciembre lazaron un nuevo Ep llamado 'Bury Me In Blasphemy', un trabajo que contiene una canción homónima al material y los covers de "Head Like A Hole" de Nine Inch Nails y "The Heretic Anthem" de Slipknot.

Carnifex se presentará el 7 de marzo en el Noisey Bar de Querétaro; el 8 en la Perla Tapatía: el 9 en el Escena de Monterrey y cierran su gira en nuestro país el 10 de marzo en Circus Bar de la Ciudad de México.

Los boletos tienen un costo general de $500 y los puedes comprar AQUÍ