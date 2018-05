Carlos Bremer, con la chequera en el cine

La pasión por el deporte mueve fronteras y Carlos Bremer se ha colocado como un importante embajador del cine y el talento mexicano a través de historias que destacan hazañas deportivas, historias de vida que han conmovido a este empresario financiero y lo han llevado a ser uno de los principales gestores de la cinematografía nacional.

Bremer, a cargo de Value Grupo Financiero, jamás imaginó ver su nombre en la pantalla y convertirse en la punta de un Iceberg que ha reforzado al sector empresarial para hacer cine mexicano y proyectarlo a nivel internacional.

“Trato de apoyar historias reales de éxito del deporte mexicano y que se pueden llevar a la pantalla, para que la gente las goce y se motiven a ser mejores en lo que cada quien hace. Queremos revivir las hazañas deportivas que han pasado desapercibidas”, explica en entrevista Bremer, quien recientemente presentó en Guadalajara “Campeones”, película en cartelera basada en la selección mexicana que ganó ante Brasil la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, en 2005.

En 2010, Carlos Bremer tuvo su primera incursión en el cine con “El juego perfecto” —película basada en el primer equipo de beisbol mexicano en derrotar a Estados Unidos— y aunque considera que su talento no se enfoca para nada en la actuación, dirección o la escritura de guiones, su alta capacidad financiera le ha permitido sumarse como productor y dar luz verde a historias verídicas que tienen la intención de motivar a toda una nación a fin de que el deporte siga fungiendo, desde el cine, como una herramienta de inclusión y apoyo social.

Fotograma. Filme “El juego perfecto”. ESPECIAL

“Para ‘El juego perfecto’, unos productores de Hollywood se me acercaron; no era una película mexicana, era extranjera y ellos querían que contáramos una historia increíble sobre unos mexicanos, eso me motivó pese a saber que en el cine es difícil que te vaya bien económicamente, pero pensé que para México sería una película importante y quedé muy satisfecho”.

Bremer destaca que aportar dinero al cine no solo se trata de sacar la chequera y sumar ceros importantes a las cifras, pues como empresario tiene que pensar en los beneficios que la realización de la película tendrá en la industria mexicana desde su exhibición y trabajo generado para el talento nacional.

“En ‘El Juego perfecto’ al principio participé con el 18% (de financiamiento), pero al final ellos no querían exhibirla mucho en México porque decían que la gente no tenía dinero para ir al cine, yo les dije que había entrado en la película para que la vieran los mexicanos, no los estadounidenses y pagué una cantidad extra muy fuerte para lograr que llegara a 600 salas en México, me decían que yo iba a perder mi dinero y resultó que no”.

Aunque Carlos Bremer señala que su principal enfoque seguirá siendo el gremio financiero, el empresario puntualiza que a través del cine ha aprendido nuevas formas de negociar para generar un verdadero impacto en el país y su prueba de fuego fue su primera participación en “El juego perfecto”, pues esta cinta lo adentró a un mundo diferente de los números y lo enseñó a buscar todos los beneficios posibles para el espectador mexicano.

Por amor al cine mexicano

Bremer señala que de momento no tiene considerado abrir una casa productora que esté completamente bajo su tutela, al considerar que para eso existen productoras ya experimentadas y propuestas emergentes que han hecho un buen trabajo, además de que otros empresarios como Amaury Vergara (hijo de Jorge Vergara), Moisés Cosío o Raúl Padilla (con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara) han mostrado un verdadero interés por apoyar al cine mexicano desde sus respectivas trincheras.

“Mi negocio es el financiero, sigo apoyando a emprendedores en ‘Shark Tank México’ y no quiero perder mi enfoque. Estoy listo para apoyar a cualquier productor mexicano que tenga una buena historia (…) he estado tratando de juntarme con la gente que impulsa al cine mexicano, estoy muy cerca de Amaury Vergara y Moisés Cosío que han estado apoyando, quiero hacer un bloque de gente preocupada por México, que quiera al cine mexicano, que seamos una plataforma para estos proyectos”, comenta.

Películas apoyadas por Carlos Bremer

• “El juego perfecto”. Película de 2010 en las que narra la historia de un equipo infantil de beisbol que fueron campeones del mundo, convirtiéndose en el primer ensamble deportivo mexicano de este tipo en ganarle a la selección estadounidense en Estados Unidos en 1957.

• “Campeones”. Película que recién llega a las carteleras mexicanas para narrar la historia de la selección mexicana de futbol Sub-17 que en 2005 ganó contra Brasil en la Copa Mundial de esta categoría.

• “108 costuras”. El filme llegará en septiembre u octubre —en el marco de Serie Mundial de Beisbol— a la cartelera mexicana para recordar cuando la selección mexicana de beisbol ganó la Serie del Caribe en 2013.

Proyecto a proyecto

Tras el lanzamiento de la nueva temporada de “Shark Tank México”, en la que Carlos Bremer apoya económicamente a emprendedores, el financiero puntualiza que no le gusta precipitarse a proyectos de manera inmediata, no sin antes analizar el camino correcto de su apoyo, por lo que de momento se enfocará en su empresa, en la promoción de “Campeones” y “108 costuras”, descartando de momento alguna participación en Chivas TV de Guadalajara.

“A Chivas TV no lo he contemplado. Jorge Vergara y su hijo Amaury son mis amigos desde años, nos queremos muchísimo, son los primeros que me apoyaron para mi fundación para los mejores estudiantes de México desde 2008 y siempre tratamos de ser apoyo y si surge algo nuevamente con ellos ahí estaré”, comenta.