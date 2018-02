“108 costuras” de talento mexicano

Impulsar al cine mexicano ya no es sólo una tarea de los directores y actores, los empresarios también comienzan a guiñar a esta rama artística desde el apoyo de producción aportando los recursos económicos y patrocinios necesarios para lograr que las historias hechas en México lleguen a la taquilla internacional.

Carlos Bremer es uno de los empresarios que no ha dudado en incentivar la creatividad de guionistas, directores y actores para filmar películas que, además de refrescar la cartelera, tengan el potencial para cautivar al espectador y animarlo a seguir sus sueños, como lo hizo anteriormente con la película “El juego perfecto”, en la que debutó como productor hace poco más de una década.

“Nunca imaginé que sería productor de cine, la historia del ‘Juego Perfecto’ tenía que ver con que mi papá, había apoyado a niños con recursos económicos y cuando me platicaron eso los productores de Hollywood creí que tenía la obligación de apoyar para que la vieran los mexicanos sin saber que la vería mucho público, porque es difícil pelear contra las películas americanas y al final la vieron más de dos millones, eso me inspiró a hacer una segunda película”.

Bremer señaló que aún están en plásticas para designar la fecha de estreno en las salas mexicanas teniendo como opción abril u octubre dependiendo de las temporadas fuertes de beisbol en México y Estados Unidos, considerando que esto pueda motivar a otros empresarios a sumarse a proyectos cinematográficos mexicanos.

“El cine mexicano tuvo sus años de gloria y no tiene por qué no volverlos a tener, tenemos el talento, las locaciones, incentivos fiscales para quien no quiera arriesgar tanto, no hay pretextos”.

Carlos Bremer, conocido por ser uno de los visionarios empresariales más accesibles en el reality de emprendedores, “Shark Tank México”, unió recursos con Pablo Pavlovich para concretar “108 costuras”, película dirigida por el regiomontano Fernando Kalife y protagonizada por Kuno Becker y José Ángel Bichir, en la que se retrata los sueños de unos pequeños niños que aspiran a llegar a las Grandes Ligas del beisbol mexicano sin imaginar las complicaciones y sacrificios personales que esto implicaría.

De todo un poco

La película en la que también debuta como actriz de cine, la tapatía y ex Miss Universo, Ximena Navarrete, cuenta con el respaldo técnico y actoral de jugadores populares de las Ligas profesionales como el mexico-americano Adrián González “El Titán”, recién contratado por los Mets de Los Ángeles y que se ha convertido en una de las máximas figuras latinas del beisbol; Adrián se interpreta a sí mismo.

“La historia es muy buena al igual que los actores, me dieron una parte para actuar muy chica, para no echarla a perder”, comentó el jugador que el año pasado rompió el récord de marcar cinco “Home run” durante las tres primeras entradas de la temporada y que en la película da ánimos a “Mauricio” para seguir en su lucha por ascender como beisbolista: “En la película soy yo mismo, fue algo muy fácil y natural, sólo fue aprenderme la líneas, practicar y fue todo”.

Presentes. Al frente Saúl “El Canelo” Álvarez y al fondo, Carlos Bremer, en la premier celebrada en el CAE. EL INFORMADOR/M. Vargas

Uno de los pilares de “108 costuras” es José Ángel Bichir, quien da vida “Mauricio Contreras”, quien en su etapa adulta sigue cumpliendo el sueño de llegar a las Grandes Ligas junto a su amigo “Reynaldo Borquez” (Kuno Becker), teniendo que probar tragos amargos y pruebas de amistad por disfrutar de la fama y el reconocimiento internacional.

“Es un tiempo bueno para el cine mexicano, la gente se acerca y es lo que se pretende con esta película, queremos que los niños vayan a verla. (Convivir con beisbolistas) fue una sorpresa, trabajar con ‘El Titán’ es increíble”, explicó el joven actor (hijo de Osideo Bichir), al reconocer que sólo tuvo tres semanas para aprender los movimientos del beisbol y ofrecer una interpretación más cercana a la realidad.

“No tenemos a veces el tiempo de las producciones americanas, no puedo convertirme en un samurái como Tom Cruise, tuve tres semanas para aprender de pitcheo; si logré rectas buenas, las curvas tiene su ciencia”, confesó Bichir, quien tras participar en la serie del boxeador “Julio César Chávez”, ahora está a la espera del estreno en México de la serie inspirada en la vida del cantante José José.

Sueño cumplido

Retratar la euforia que México tiene por el beisbol es uno de los principales ejes de “108 costuras”, que narra la vida de “Mauricio Contreras” y “Reynaldo Borquez”, dos niños que se unen por la pasión a los deportes y que poco a poco logran inscribirse a una academia para demostrar su talento pese a la negativa de sus nuevos compañeros y coaches. Los conflictos amorosos y la posibilidad de separarse ponen a prueba la amistad de Mauricio y Reynaldo que desde niños habían prometido llegar a la Serie del Caribe y representar a México.