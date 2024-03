Capi Pérez fue criticado por conducir los Oscar junto a Ibarreche

El conductor de Venga la Alegría el Capi Pérez fue elegido para cubrir los premios Oscar, quien en compañía del especialista de cine Javier Ibarreche, lograron una dupla que no fue bien recibida por los espectadores, quienes definieron su participación como poco profesional y sobreactuada.

Durante la gala, tanto el Capi como Ibarreche estuvieron en la alfombra roja recibiendo a algunos de los invitados, entre los que destacaron Juanpa Zurita y su novia Macarena Achaga, quienes también causaron controversia al ser cuestionados por la razón de su presencia en el evento. Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron hacia el comediante de “VLA”, quien entrevistó a la mayoría de las celebridades en un peculiar atuendo.

Pérez acudió al evento portando una peluca similar a la larga cabellera de Ibarreche, quien lejos de molestarse tomó con humor el momento y aprovechó para sentirse halagado al ser representado como cosplay. Lo cual no fue del agrado de los fanáticos, pues denostaron el hecho diciendo que el tipo de comedia que hace el presentador es vulgar y deja en mal a la televisora del Ajusco.

"Se ve ridículo y más la producción por dejarlo ponérsela", "Que no se pierda la bonita tradición de mexicanos haciendo el oso en la entrega del Oscar", "Ay no, qué vergüenza", "Son los premios Oscar, no es lugar para ser el patiño", "Ni al caso lo de la peluca, qué manera de bajarle el nivel al evento", "De pena ajena el tipo de la peluca", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

El presentador no estaba contemplado en el elenco original para la cobertura, sin embargo, debido al incidente de salud que Ricardo Casares sufrió hace unos días, la empresa decidió mandarlo para suplir al periodista y darle un toque cómico a un evento de tanta seriedad.

