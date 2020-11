“Cancelled”, una serie fruto de la pandemia

Este 2020 la pandemia vino a estropear los planes de la gente. En un contexto donde las reuniones multitudinarias están prohibidas, las bodas (esas celebraciones por la unión) tuvieron que cancelarse, ¿pero qué sucede con una pareja que debe posponer el día más importante de su vida? Más aún: ¿qué sucede si en su encierro tienen que compartir hogar con la suegra? De eso trata la miniserie “Cancelled”, producción española que llega a la plataforma VIX con diez episodios.

La pareja en cuestión es María Albiñana y Luke Eve, quienes se vieron obligados a cancelar su boda en España por la cuarentena. En entrevista, el cineasta australiano Luke Eve platicó cómo empezó este proyecto: “Estuve en contacto con Screen Australia, un fondo para apoyar películas y series. He tenido suerte de que hayan apoyado mis proyectos anteriores. Les sugerí que podría tener este show, con esta idea: filmar algo mientras estábamos en cuarentena, grabando con el teléfono. Les encantó la idea, fue casi inmediato”.

La actriz, bailarina y directora española María Albiñana incursionó en este proyecto por primera vez detrás de cámaras: “Fue enriquecedor, pude ver el otro lado como creadora. Sí había dirigido antes, pero nunca audiovisual: solo teatro, musicales y óperas. La manera en que funciona una cámara fue nueva para mí, Luke me enseñó mucho. Tuve que estar a cargo cuando lo grababa. También el maquillaje, el vestuario, la iluminación”.

En dos semanas escribieron todos los guiones y empezaron a grabar: “Cuando les envié los correos era solo una idea, y quince días después ya teníamos todo listo para empezar a filmar. Fue muy espontáneo, me encantó”, comentó Luke. Sobre los guiones, María agregó: “Hicimos mucho trabajo en los borradores. Coescribir significa tener dos cerebros y cuatro ojos en el mismo material, es más fácil detectar qué funciona y qué no. El hecho de que fuera una historia tan personal para nosotros ayudó para escribirlo”.

“Cancelled” se grabó en un iPhone, algo que representó una nueva experiencia para los realizadores por la libertad que brinda, a la par de los retos. Trabajar la grabación del proyecto en casa implicó prescindir del resto de los habituales colaboradores en una producción audiovisual, algo nuevo para Luke: “Había trabajado como director, estaba acostumbrado a tener un crew. Esto fue inusual, no tener a nadie para delegar cosas. Me hizo pensar de nuevo en la manera de hacer los procesos, son limitaciones que me gustan, nos hacen más creativos. Es como renacer, volver a aprender cómo filmar una escena haciendo algo dinámico e interesante. Me gustó ser el encargado de fotografía, director y actor”.

Además de la serie, Luke recién estrenó su primer largometraje, filmado el año pasado en Australia:

“Se llama ‘I met a Girl’. Estaba planeado que saliera a comienzos del año, fue otra de las cosas canceladas. El filme ya salió hace unas semanas en Estados Unidos”. También está desarrollando una serie que grabarán en Londres el próximo año. Entre los proyectos a futuro está darle continuidad a “Cancelled”, con un spin off o una segunda temporada. Por su parte, María dirige la sección de series en el Valencia International Film Festival: “Iba a tener lugar en junio, obviamente no sucedió. Planeamos hacerlo en diciembre, esperamos tener al menos unas proyecciones”.

No ocurre todos los días que te ves forzado a cancelar tu boda debido a una pandemia mundial y quedarte encerrada con tu pareja… Y su madre.

