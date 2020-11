Amazon Prime: Adiós al machismo en “De brutas, nada”

Para el director jalisciense Rafa Lara la comedia debe ser inteligente, capaz de entretener y al mismo tiempo brindar una crítica sobre los dilemas sociales, es por ello que cuando Sony Pictures le propuso “De brutas, nada” - inspirada en el bestseller “Los caballeros las prefieren brutas”-, no dudó en llevar la batuta de esta serie que se estrena mañana 6 de noviembre por Amazon Prime.

“No solamente estamos entregando una serie que cumple cabalmente su función de divertir, estamos con un producto con la más alta calidad audiovisual. Gocé de la confianza para trabajar de la mejor manera”, explica Rafa Lara en entrevista al resaltar el trabajo realizado por el elenco, encabezado por Tessa Ía, Cristian Vásquez y Diana Bovio, entre otros.

“Muestra un universo de mujeres liberadas, modernas. Es una serie que rechaza los esquemas machistas y patriarcales que desgraciadamente todavía se siente en muchísimas producciones de este tipo y en eso ‘De brutas, nada’ marcará una diferencia”.

Rafa Lara expresa que “De brutas, nada” también mostrará el lado “amable” de la Ciudad de México a través de la comedia, pues aunque se abordarán temáticas como la convivencia, las relaciones emocionales y la honestidad, también se intenta ofrecer un respiro ante narrativas no tan alentadoras: “Mostramos una Ciudad de México moderna, una cara bonita de Latinoamérica que de repente ya no se ve tanto; nos centramos mucho y es entendible, no lo critico o que esté mal, pero pareciera que las historias de Latinoamérica solo tienen que hablar de violencia y narcotráfico, y creo que también podemos contar otras historias que suceden, que son agradables en estos días tan oscuros”.

Rafa Lara destaca que esta serie que ofrecerá su primera temporada estaba pensada inicialmente para llegar con dos entregas; sin embargo, debutará con 20 capítulos con la posibilidad de dar continuidad el próximo año.

Diana Bovio, una mujer realista

La actriz Diana Bovio, quien da vida a “Graciela”, celebra que proyectos como “De brutas, nada” se realicen en un momento en el que la mujer cada vez expresa más sus inquietudes e intereses cotidianos, lejos de los clichés y con personajes abiertos a la realidad y los diferentes amores que están presentes en la esencia femenina.

“Habla del amor, pero no solo del romántico y de pareja, sino también del amor entre los amigos, entre hermanas. Creo que el público disfrutará esta historia que tiene personajes muy complejos y variados, estamos intentando romper estereotipos”.

En entrevista, Diana explica que en el caso particular de su personaje “Graciela”, ella pondrá de manifiesto cómo se disfruta y afronta la maternidad en etapas consideradas como juveniles, dejando en claro que las responsabilidades del hogar y con los hijos no debe ser una limitante para perder la frescura y las ganas de seguir aprendiendo.

“Es una chava que está casada y ya tiene dos hijos. Ella se embarazó muy joven y su vida se decidió a través de eso, que al estar embarazada quizá dejó a un lado sueños para dedicarse de lleno a ser mamá y ser una esposa perfecta, ‘Graciela’ es una mujer que intenta todo el tiempo llegar a la perfección y se va dando cuenta que eso que busca que no existe, que está dejando de lado aquellas cosas que desea”.

Diana Bovio, quien ha apuntalado su carrera en la comedia en filmes exitosos como “Mirreyes vs Godínez”, puntualiza que en el humor ha encontrado herramientas que la hacen sentirse ahora como ‘pez en el agua’ cuando proyectos con este ingenio llegan a su puerta.

“Para mí la comedia ha sido el campo que me abrió las puertas a esta industria en México, estoy muy agradecida y cómoda en este género. He desarrollado muchas herramientas porque he trabajado con mucha gente talentosa, estoy feliz de seguir haciendo comedia, aunque también hay otros proyectos que no van en este sentido y ya verán más adelante”, finaliza.

PERSONAJE. La actriz Diana Bovio da vida a “Graciela”. CORTESÍA

Sinopsis: “De brutas, nada”

Después del engaño de su futuro esposo, “Cristina” (Tessa Ía) tiene que encontrar roomie para compartir los gastos de su departamento, sin intención alguna de relacionarse por el momento con otro hombre que aspire a ser su pareja sentimental.

Es entonces que conoce a un escritor fracasado, “Alejandro” (Christian Vázquez), quien se hace pasar por un hombre al cual no le gustan las mujeres, todo por conseguir un sitio para vivir. Gracias a ello, los mejores amigos de Cristina y su propia hermana, la convencen de que es el perfecto candidato para ser su roomie.

El grupo de amigos se verán envueltos en diversos enredos y vicisitudes tanto personales como laborales, mostrándonos un mosaico de las complejas relaciones humanas en la moderna época de las redes sociales y los vínculos fugaces.

JL