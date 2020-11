Quédate en casa con los mejores servicios digitales

Si bien los servicios de streaming ya eran consentidos entre el público, con la llegada de la pandemia se convirtieron en los reyes del hogar, han sido los acompañantes de este confinamiento. Y derivado de su uso intensificado, estos han desarrollado cada vez más y mejores contenidos.

Cada servicio, ya sea de música, cine y series, tiene sus propias características, adaptándose a los gustos y necesidades de los clientes.

El servicio más nuevo que llega a México y América Latina es Disney+; se estrena el 17 de noviembre y ha sacado una oferta de prelanzamiento por un año de mil 359 pesos, la cual culmina el 16 de noviembre, después costará mil 599 pesos, sin embargo, quien desee pagar por mes, el costo estándar será de $159 pesos.

Los usuarios suscritos podrán disfrutar del contenido original de Marvel, Pixar, Disney, Star Wars, National Geographic y más, en dispositivos móviles y TV conectados a Internet; también en videojuegos, reproductores multimedia para streaming y smartTV. Cada suscripción tendrá la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes en cuatro dispositivos en simultáneo y podrá utilizar una prueba de siete días.

Entre los programas y películas que se podrán apreciar, están por ejemplo “The Mandalorian”, “La dama y el vagabundo”, “Mulán” y “WandaVison”, por mencionar algunos.

Otro de los clásicos de servicios en streaming es Amazon Prime, al contratarlo por 99 pesos, tiene beneficios como el utilizar el servicio de Amazon compras y escuchar sin costo Amazon Music. La plataforma para ver series y películas tiene un amplio catálogo de cine mexicano con los estrenos más recientes y también con las telenovelas más memorables. En cuanto a contenido propio tiene proyecto como “The boys”, “El juego de las llaves”, “Modern Love” y “Hernán la serie”, entre otras.

La plataforma más reconocida entre la audiencia es Netflix, que además de sus contenidos tan diversos, tiene una fuerte presencia en redes sociales, gracias a sus estrategias publicitarias, creando una comunidad gigantesca alrededor del mundo. El servicio en streaming ofrece tarifas desde $139 hasta los $266 pesos. Entre las series y películas originales más recientes con las que cuenta, destacan “Alguien tiene que morir”, “Emily en París”, “Ahí te encargo”, “Los chicos de la banda” y “Ratched”, así como documentales y realitys shows, ha sido generador de éxitos que se han quedado en la memoria del público como “Orange is the new black”, “Stranger things” y “House of cards”, el contenido de la plataforma llega a 190 países.

Para quienes buscan otras formas de entretenimiento cómodas y accesibles, la plataforma VIX Cine & TV ofrece más de 20 mil horas de contenido, entre telenovelas, películas y series. En noviembre VIX sigue renovando su catálogo con películas para todos los gustos, desde las más terroríficas, hasta las mejores comedias y una que otra historia sobre la pandemia del coronavirus.

VIX es una multiplataforma generadora de contenido social con cerca de 100 millones de seguidores y más de 50 millones de visitantes únicos al sitio, distribuido a través de 11 verticales temáticas en decenas de redes sociales cuyo principal valor es hacer contenido positivamente curioso.

La app se encuentra entre los primeros lugares en la categoría de entretenimiento en español en iOS y Android, además destaca entre los canales en español más recomendados en Roku a nivel Latinoamérica.

Otro de los servicios de televisión en línea es Blim que tiene los mejores y más emblemáticos contenidos de la empresa Televisa, entre melodramas, series de comedia y teleseries que respaldan su contenido como uno de los más vistos en México. También destaca Claro Video con producciones propias como “Herederos por accidente” o “Promesas de campaña”.

Plataformas de música

AUDIO. Servicios como Spotify permiten al usuario la reproducción de música desde teléfonos inteligentes. AFP

Para los amantes de la música, la plataforma global por excelencia es Spotify, la cual tiene el catálogo de los artistas más emblemáticos de todos los tiempos, recientemente subió el catálogo de RBD, su paquete más básico tiene un costo de 115 pesos. Su servicio es muy popular con las miles de playlist que genera. Otras plataformas de música son Tidal, Apple Music, Pandora y Deezer, entre otras, también con catálogos internacionales y eclécticas listas de reproducción.

JL