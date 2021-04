Camilo da un paso más en su proyecto de vida con "Mis Manos"

Camilo está en la cima celebrando el lanzamiento de su reciente disco “Mis Manos”, un “proyecto de vida” a través de canciones para describir todo lo que es y donde experimenta de nuevo con el Regional Mexicano en uno de sus temas.

A través de una conferencia de prensa con diferentes medios, Camilo aclaró que “Mis Manos” no es un producto como tal, sino “un paso” para su proyecto de vida, así como una descripción de algunas anécdotas, como el tema “Millones”, que cuenta su primer beso con Evaluna.

"Es todo lo que soy. Mi obra hecho canciones"

"Es un álbum que no es un producto para mí, es un paso en mi proyecto de vida. Es todo lo que soy. Mi obra hecho canciones", dijo Camilo.

De acuerdo con el intérprete de “Millones” el proyecto está dedicado a Dios, a su familia, amigos, equipo de trabajo, la Tribu y, sobre todo, a Evaluna porque “es una fuente clara de foco de mi inspiración”.

“La Tribu —sus fans más fieles— es lo que me ha permitido que mis canciones no sean una experiencia mía en mi cama con mi guitarra, sino poder sentir que están teniendo un impacto real en situaciones reales de personas reales”.

Camilo se adentra en el Regional Mexicano con Los Dos Carnales

Camilo admitió que “Tuyo y Mío” —en colaboración con Los Dos Carnales—, es su canción favorita del álbum. “Me declaraba y me sigo declarando fan de Los Dos Carnales”, dijo.

Detalló que lo mejor fue haber conocido al dúo de manera personal y profesional, debido a que se inspira de “lo orgulloso que ellos están de sus raíces, de quienes ellos son, de su identidad”.

“Eso me genera mucha sed, también, de seguir buscando mi identidad en mi raíz”, destacó Camilo. “Eso me lo llevo un montón a mi corazón (...) Para ser honesto, eso me genera mucho orgullo en esta canción”.

El intérprete de “Ropa Cara” dijo que el género Regional Mexicano es algo que él siente como suyo desde pequeño, cuando escuchaba la música junto a sus papás. Cabe recordar que Camilo ya había interpretado una canción del género en dueto con el cantante Christian Nodal, con el nombre “La Mitad”.

Camilo adelantó que ya se encuentra en preparaciones para una nueva colaboración con un cantante del género Regional Mexicano, sin embargo, no ofreció más detalles debido a que aún se está en planeación. Lo que sí dijo fue que la intención será “honrar a México” por recibirlo de corazón.

“México a mí me cambió la vida (...) Yo quiero seguir honrándolo a través de canciones”, reveló.

Dispuesto a experimentar con mariachi

Camilo adelantó también que está dispuesto a experimentar con Mariachi porque es parte de su vida, pues en Colombia el género es muy escuchado. “Lo sentimos propio. Cuando escuchamos un mariachi no sentimos: ´Ah mira esa música lejana de allá de otro país´. Lo sentimos propio también”.

“El día que sienta que lo pueda hacer con el honor que merece, con el respeto que merece y con la calidad que merece, por su puesto que, si me lo permiten, me aventuraré”, confesó Camilo.

¿Un reality show sobre Camilo?

Tras cuestionarsele sobre un reality show de su vida, Camilo dijo que, de momento, no piensa en realizar este tipo de formatos televisivos sobre él y Evaluna. No obstante recordó que él ya hacía este tipo de contenido con su show con su esposa, porque les gustaba compartir su vida.

Actualmente Camilo participa como “coach” de “La Voz Kids” donde, junto a Mau y Ricky, Belinda y María José, puede “ser testigo de la nueva generación del talento mexicano”.

“Yo estoy tomando nota, he aprendido muchísimo”, dijo.

“Mis Manos”, el segundo álbum de Camilo

El disco “Mis Manos” fue lanzado el pasado 4 de marzo con el sello discográfico de Sony Music Latin.

En su mayoría las canciones destacan con el estilo romántico urbano que describe a Camilo, cuenta con 11 temas como “Millones", “Manos de tijera”, “Tuyo y mío” y “BEBÉ”, entro otros. Algunos temas tienen la participación de Evaluna Montaner, El Alfa, Mau & Ricky y Los Dos Carnales.

Recientemente, Camilo se presentó en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" en Estados Unidos, y el próximo 15 de abril será uno de los artistas en presentarse en vivo durante la ceremonia de los Latin American Music Awards y donde interpretará uno de los temas de su exitoso álbum "Mis manos".

Camilo cuenta con seis nominaciones a los Latin American Music Awards.

Lo que quizá no sabías de Camilo

Camilo tiene más de cinco mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales alrededor del mundo. Fue nombrado por Billboard como uno de los 15 "Latin Artists to Watch 2020", y aclamado por la revista PAPER como uno de los 12 "Latin Artists to Stream Right Now". "TUTU" en colaboración con Pedro Capó, fue certificado 10x platino por la RIAA y ha acumulado más de mil 400 millones de reproducciones en todas las plataformas a nivel mundial. En 2020, el cantautor y productor colombiano logró convertirse en el único artista latino en tener tres de sus videos en la lista Top 10 "Most Watched Videos Worldwide 2020" de VEVO incluyendo "Favorito", "Vida de rico" y "Por primera vez", que registran más de mil trescientos millones de vistas combinadas en YouTube. Antes de su debut internacional, Camilo escribió grandes éxitos para artistas como Bad Bunny ("Si Estuviéramos Juntos"), Becky G y Natti Natasha ("Sin Pijamas"), y muchos otros. Camilo continúa su crecimiento en las redes sociales con más de 22.5 millones de seguidores en TikTok, 20.7 millones de seguidores en Instagram y 12.6 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

AC