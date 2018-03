Camila Sodi aparece en adelanto de serie sobre Luis Miguel

Netflix lanzó a través de YouTube un nuevo adelanto de la serie sobre Luis Miguel. En el teaser aparece Diego Boneta, en el papel de "El Sol", acompañado de Camila Sodi, quien interpretará a uno de los amores del cantante.

"Ha sido una vida muy intensa, muy apasionada", dicen al inicio del adelanto de 32 segundos. Luis Miguel y Stephanie Salas avanzan hacia su auto, rodeados de fotógrafos, equipo de seguridad y fans, donde incluso una chica burla a los guardaespaldas y abraza al cantante.

"Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado. Si cambias algo ya no serías el mismo. Mi verdad es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido", agrega en el video.

Tras pasar entre la gente llegan al automóvil, donde la pareja se toma de la mano, aunque Luis Miguel suelta la mano de ella y mira por la ventana.

Varios detalles acerca de la serie de Luis Miguel para Netflix se han dado a conocer, aunque lo que aún no se revela es la fecha de estreno.

OF