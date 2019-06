Caloncho suma color a su lírica

Los cambios son una constante en Óscar Alfonso Castro Valenzuela, mejor conocido en la escena musical como “Caloncho”, cantautor sonorense que ha decidido explorar el libro como un nuevo formato para su ingenio y dejar en claro que el optimismo en la actualidad es una necesidad urgente en la sociedad.

En compañía del ilustrador Dayan Martín Camacho Rico, alías “El Cursi”, Caloncho toma como punto de partida “Optimista. La historia del ser feliz”, canción nacida de su álbum “Bálsamo”, en la que hace hincapié en el lado amable de la vida, del agradecimiento y afirma que pese a los malos tragos siempre hay algo por lo que seguir en el camino.

“El discurso de ‘Optimista’ me parece muy valioso de rescatar y ‘El Cursi’ (quien ha trabajado con marcas como Quiksilver México y Vans México) se identifica mucho también con esta filosofía. Esta letra surgió desde la filosofía budista, en la que el objetivo es el compartir el agradecimiento de la existencia, que es fuente de felicidad. Cuando asumes la felicidad y haces un trabajo de introspección, te da plenitud, lo transmites a quien te rodea, es una fuente de luz: eslabones positivos”, explica Caloncho.

De las letras a la ilustración

Caloncho señala que “Optimista” no busca aleccionar, pero sí compartir un estado de vida que le ha permitido generar proyectos con impactos positivos, pues a través de la música ha logrado tener un acercamiento diferente con el público ante las situaciones complejas que se viven política y socialmente.

“Eso pasa con la música y es algo que me dicen, que mi música hizo sentir mejor a alguien y yo creo en eso. El último disco se llama ‘Bálsamo’ porque creo que tiene esa cualidad: La capacidad de aliviarnos; y si añadimos un mensaje positivo con el que más personas se pueden identificar, para mí eso es algo bello y ese mismo objetivo tiene el libro”.

Desde su trinchera, “El Cursi” apostó por un diseño caracterizado por el color capaz de reflejar la calidez de la vida: “A partir de ese concepto empecé a ilustrar. Para poder proyectar ese discurso de Caloncho tuve que vivir esas letras, no podía ilustrar algo así si no me sentía así. Tomó un año hacerlo, porque esto no fue un proceso forzado, mantuvimos esa inspiración”.

¿El punto final?

El camino individual para Caloncho llega a su punto final. El cantautor señala que en próximos meses dará paso a un nuevo proyecto en compañía de “El David Aguilar”, con quien apuesta por una nueva producción bajo la asesoría de Adán Jodorowsky.

“Sacaré nueva música en un mes con El David Aguilar en el proyecto ‘Vacación’. Dejaré de tocar con mi proyecto ‘Caloncho’, para empezar de lleno con este dueto que en producción tuvimos a Adán y quedó muy bien para lanzarlo a finales de año. Para mí fue un lujo poder coincidir en un mismo estudio con dos personas que admiro y que tienen un criterio musical peculiar”.

Aunque todavía no hay fecha en que Caloncho se presente oficialmente en Guadalajara con la nueva etapa de “Vacación”, está confirmado que el 15 de agosto será el último día de Caloncho como banda en el Teatro Diana con el concierto “Desde los árboles”.

“El concepto es de un campamento, ya lo he presentado en Ciudad de México, y en Guadalajara lo uniremos con una campaña sobre el cuidado de los bosques y una campaña de reforestación. Quería hacer este show acompañado de profesionales en este tema, pues tengo mucho tiempo con este criterio; desde niño siempre me ha consternado el tema de los recursos y pensar en qué hacer para que nuestra especie no esté en peligro de extinción por todo el daño que le hacemos a la Tierra”.

Agéndalo

Presentación del libro ilustrado “Optimista. La historia del ser feliz” de Caloncho y “El Cursi”, en Casa ITESO Clavijero, el 27 de junio a las 19:00 horas. Entrada libre.