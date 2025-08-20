¡Atención ARMY! Este es su momento, la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's anunció la llegada de la nueva Cajita Feliz de BTS con figuras en versión TinyTAN.

Después de la euforia que causó la colección de Hello Kitty, este martes la empresa multinacional dio a conocer a través de sus redes sociales que la banda de K-pop más icónica del momento ahora formará parte de su menú.

Te puede interesar: Katy Perry se electrocuta en pleno show y continúa cantando (VIDEO)

Es el turno de los fanáticos de BTS de poder disfrutar de toda una colección completa de personajes al estilo TinyTAN de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

A pesar de que el anuncio fue hecho por la cuenta de Instagram oficial de McDonald's Estados Unidos, ya se confirmó que la colaboración llegará a más de 60 países, incluido México.

De acuerdo con el sitio oficial de McDonald's, la Cajita Feliz de BTS estará disponible en todas las sucursales del país a partir del próximo 3 de septiembre de 2025.

Y aunque aún falta un par de semanas para poder ver a estos adorables personajes en persona, los fans del grupo ya se encuentran expectantes y emocionados por obtener una de las siete figuras coleccionables.

El precio usual de una Cajita Feliz de McDonald's ronda entre los $99 y $129 pesos mexicanos, aunque en colaboraciones anteriores, como la de Hello Kitty, el costo aproximado era de entre $119 y $129 pesos, dependiendo el combo. Por lo que se espera que para esta edición los precios sean similares.

¿Qué son los TinyTAN?

Los TinyTAN son una línea de personajes animados inspirados en los integrantes de la famosa banda surcoreana BTS, creados por BigHit Entertainment (hoy HYBE Corporation), es decir, el sello discográfico de la banda.

El nombre proviene de la fusión de “Tiny” (pequeño) y “TAN” de “Bangtan”, que hace referencia a “Bangtan Sonyeondan”, el nombre original del grupo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP