Bronco quiere conquistas nuevas

Defender el romanticismo que caracteriza al regional mexicano es la propuesta que Bronco ha tenido desde sus primeros galopes. La agrupación icónica de Apodaca, Nuevo León, bajo el liderazgo de Lupe Esparza, tiene claro que el romance debe perdurar pese a las nuevas tendencias que han endurecido los prejuicios sobre este género.

Previo a su reencuentro con el público tapatío el próximo 21 de noviembre en el Auditorio Telmex, Lupe Esparza reflexiona sobre el impacto que Bronco ha logrado en sus 40 años de trayectoria al mantenerse y con la apertura de evolucionar ante una nueva generación de público que les permite consagrar proyectos de alcance internacional nunca antes experimentados por los músicos.

Lupe Esparza señala que Bronco vive por mucho una de las mejores etapas y 2019 ha sido un año clave para reafirmar el poderío de la banda que tuvo una doble nominación en la reciente entrega del Grammy Latino por su disco “Por más”. Además, tiene una gira extensa y con sold out en varias ciudades de Estados Unidos y es cobijada por nuevos fans, quienes descubren los orígenes de los intérpretes de “Que no quede huella” a través de su serie biográfica coproducida por Turner Latinomérica, Plaforma y Comarex, y basada en el libro “Cicatrices de un corazón Bronco”, de Lupe Esparza.

“Es una serie totalmente diferente. En las series exitosas que conocemos el común denominador son las broncas, disfunciones familiares, y para nosotros la serie es muy humana. Los productores que se animaron se la están jugando, va por buen camino. Es una historia real y motivacional para las nuevas generaciones, se dan cuenta que las cosas no caen del cielo, que nada te regalan en esta carrera”.

Aunque el éxito está marcado desde el capítulo de estreno a través de TNT, Lupe Esparza confiesa que ha evitado ver la serie: “Es algo que me da emoción y ganas de llorar, pero no la he estado viendo. Quiero que me platiquen quienes la ven, me preguntan por qué pasaron ciertas cosas. No me atrevo (a verla) y no es porque me incomode, es revivir cosas del pasado que fueron bonitas y me maduraron como humano, es como la historia de mucha gente”.

Sin preocupaciones

Lupe Esparza puntualiza que no haber ganado el Grammy Latino en la reciente premiación no es algo que le quite el sueño a Bronco, aunque reconoce que el simple hecho de haber estado nominados es un aliento que los motiva a no bajar la guardia en la creación de nuevas canciones que conserven la esencia romántica, pero que también ofrezcan modernidad y originalidad con el sello fresco de sus integrantes más jóvenes: sus hijos José y René.

“Cualquier premio es maravilloso, tenemos de todo tipo y el tiempo te va enriqueciendo. Nunca hemos ganado un Grammy Latino ni en el mejor año dorado de la música grupera; ahora estuvimos nominados por tercera vez y creo que te da prestigio, pero nosotros luchamos diario por el cariño de la gente”.

Crean canciones que alimentan el alma

El cantante reconoce que posicionar y debutar un proyecto como Bronco en la actualidad sería un reto para lograr replicar la popularidad y alcances que en sus inicios la banda tuvo, pues saben que las nuevas formas de consumo en la industria musical abren un panorama de competencia voraz ante nuevos exponentes que distan mucho de la filosofía con la que el regional mexicano comenzó su camino donde las rancheras, cumbias, baladas y corridos tenían una perspectiva más respetuosa ante el público.

“No puedo entender por qué hay a quienes les gustan cosas que atentan contra el principio moral de niños y adolescentes. Me mortifica porque no hay manera de explicarlo, me sorprende tanta música explícita que obviamente tiene un público al que le gusta y la hace exitosa. No está en mis manos crucificar a nadie, yo sigo con mi bandera y canciones que alimenten al alma”.

Agéndalo

Bronco en concierto en el Auditorio Telmex el próximo jueves 21 de noviembre a las 21:00 horas. Boletos desde 300 pesos hasta 1,300 pesos (VIP) de venta en taquillas del recinto y en el sistema Ticketmaster.