Britney Spears se ha alejado de los escenarios por muchas razones, entre ellas su inestabilidad emocional por estar alejada de sus hijos, así como el no estar contenta con la forma en que manejaron su carrera en los últimos años.

Así lo contó la cantante en su cuenta de Instagram: "Las más ofensivas fotos dizque profesionales en cada gira. Quiero decir que al menos podrían haber hecho trampas y retocarlas por mí... solo digo... las sesiones de dos días para el nuevo show en Las Vegas son literalmente las peores de la historia... y nunca me las enseñaron. Estoy bastante traumatizada de por vida y sí, estoy súper encabro*ada y no, es probable que no vuelva a actuar solo porque soy testaruda y quiero dejar claro lo que pienso", escribió.

La cantante de 40 años sigue dolida de que la juzguen como mala madre, pero recuerda que ella "solía tener a mis hijos mucho más" que su exmarido. "La gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocan en lo negativo, pero desde que tenían entre seis y nueve años, los tuve el 70% del tiempo. No entiendo cómo es tan fácil para ellos, cortarme así. No lo entiendo", se lamenta la estrella pop.

FS