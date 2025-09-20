Brillo y elegancia en la alfombra roja de los Premios Ariel en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta derrochó glamour con la vista del cine mexicano y la celebración de la edición 67 de los Premios Ariel. El Centro Internacional de Convenciones abrió sus puertas a las 16:00 horas para recibir a las y los nominados, quienes desfilaron con sus mejores atuendos antes de la ceremonia que dará inicio a las 20:00 horas.

Entre los primeros en captar las miradas destacó Karla Souza, quien sorprendió con un vestido blanco de escote profundo. La actriz se mostró sonriente y saludó a la prensa, marcando uno de los momentos más comentados de la alfombra. También llamó la atención Adriana Llabres, conocida por su trabajo en La Habitación, al elegir un diseño rosa satinado que desbordaba frescura.

Karina Gidi apostó por un traje de dos piezas con un halter negro brillante, una elección elegante y moderna. Por su parte, Giovanna Zacarías, nominada por Pedro Páramo, se inclinó por un clásico vestido negro de la firma Chanel.

El desfile no solo estuvo marcado por la moda, sino también por la presencia de figuras clave de la cinematografía. José Ramón Mikelajáuregui, jefe del Departamento de Imagen y Sonido del CUAAD, apareció acompañado de la directora Alana Simões. Ambos celebraron que La Falla, documental que produjeron y dirigieron, compite esta noche por un Ariel.

El actor Noé Hernández, originario de Hidalgo y nominado a Mejor Coactuación Masculina por Arillo de hombre muerto, expresó su entusiasmo al llegar: “Es un orgullo estar aquí, cada nominación es un reconocimiento al esfuerzo colectivo”, comentó brevemente antes de ingresar al recinto.

Raúl Briones, quien interpreta a Pedro en La cocina y aspira al Ariel a Mejor Actor, eligió un look arriesgado compuesto por sombrero y short en tono rosado, convirtiéndose en una de las apariciones más comentadas de la velada. Humberto Bustos también se dio cita y recordó con emoción los 25 años de Amores Perros, película en la que participó.

En esta edición, Pedro Páramo, dirigida por Rodrigo Prieto, lidera con 16 nominaciones, seguida de cerca por La cocina y No nos moverán, ambas con 13. Además, la ceremonia rendirá homenaje a dos grandes figuras de la actuación mexicana: Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere, quienes recibirán el Ariel de Oro.

YC